Con doblete de Dayro Moreno, Once Caldas venció a Independiente del Valle por Sudamericana

¡Histórico triunfo! Once Caldas sueña con avanzar en la Copa Sudamericana tras vencer a Independiente del Valle.

Dayro Moreno Once Caldas
FOTO: Once Caldas - Facebook

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
09:38 p. m.
La jerarquía de Dayro Moreno se hizo presente en Ecuador. Once Caldas encendió la ilusión de su afición al dar un golpe de autoridad en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, venciendo a Independiente del Valle en el juego de ida.

Con un protagonista indiscutible, Once Caldas sueña con la Copa Sudamericana gracias a una noche épica donde Dayro Moreno, con un doblete, lideró la victoria en condición de visitante. Este resultado deja al "Blanco Blanco" a un paso de las semifinales, desatando la euforia en Manizales.

¡Dayro Moreno goleador! Once Caldas venció a Independiente del Valle

El experimentado delantero colombiano no tardó en demostrar su olfato goleador.

A los 21 minutos del primer tiempo, Dayro Moreno abrió el marcador con un espectacular golazo, dando la ventaja a su equipo.

Su segundo tanto llegó al minuto 49, asistido por Mateo García, donde el histórico artillero, aprovechando un pase al vacío y una impecable definición, volvió a vencer al arquero rival.

Este doblete fue crucial para que el Once Caldas se llevara la victoria por 2-0 desde Quito, un resultado que llena de optimismo al equipo y a su hinchada.

Once Caldas sueña con la Copa Sudamericana

La gesta del Once Caldas en Quito no solo fue futbolística, sino también de carácter. El equipo demostró jerarquía y temple para imponerse en un terreno difícil, de la mano de su gran ídolo.

La afición, por su parte, no se quedó atrás. A pesar de jugar como visitante y de enfrentar un paro en Ecuador, un nutrido grupo de hinchas del Once Caldas realizó un viaje masivo para apoyar al equipo de Manizales durante los 90 minutos, creando un ambiente de localía que impulsó a los jugadores.

Ahora, la mirada de todos los caldistas está puesta en el partido de vuelta. Este encuentro decisivo se jugará el próximo 24 de septiembre a las 7:30 p.m. en el estadio Palogrande. Será una noche crucial para el equipo, donde buscarán sellar su pase a las semifinales y hacer parte del selecto grupo de los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

