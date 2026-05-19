JEP entrega cuerpo de la séptima víctima hallada en La Escombrera, en Medellín

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó este martes la entrega del cuerpo de la séptima víctima de desaparición forzada hallada en La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín.

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Se trata de un joven obrero de 23 años al momento de los hechos, padre de una niña de un año, quien, de acuerdo con las investigaciones de la justicia ordinaria y los señalamientos de las víctimas, fue desaparecido en septiembre de 2002 por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Hallazgos forenses y contexto histórico de La Escombrera

Los indicios recopilados indican que las siete víctimas halladas hasta ahora en La Escombrera habrían sido desaparecidas por el Bloque Cacique Nutibara de las AUC entre junio y octubre de 2002.

Estos hallazgos coinciden con la información documentada por la Jurisdicción, que señala que el segundo semestre de ese año fue el período con mayor ocurrencia de desapariciones forzadas en la historia de Medellín.

El cuerpo fue encontrado el 25 de septiembre de 2025 por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la JEP, en el marco de la intervención que desarrolla la Jurisdicción en La Escombrera. Su identificación y la posterior ubicación de sus familiares fueron posibles tras las labores investigativas de la JEP y a los análisis científicos realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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Necesidad de continuar la búsqueda

El joven es la primera víctima identificada en La Escombrera que vivía en el sector oriental de Medellín, distante de la Comuna 13, lo que corrobora lo afirmado por las mujeres buscadoras que continuamente señalaron la posibilidad de que dicho lugar hubiera sido utilizado como sitio de inhumación por parte de estructuras criminales de las AUC que ejercían control en amplias zonas de la ciudad.

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Estos crímenes son investigados por la JEP en el Subcaso Antioquia del Caso 08, que aborda las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, en el marco del conflicto armado en este departamento.