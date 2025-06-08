¡Batalla campal en España! El ‘Cucho’ Hernández le dio puño a un compañero del Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández ya comienza a dejar huella en su nuevo equipo, el Real Betis de España , aunque esta vez no precisamente por sus goles.

Este miércoles 6 de agosto, el delantero colombiano fue protagonista de una batalla campal durante un amistoso de pretemporada entre su equipo ante el Como de Italia.

El atacante pereirano, oficializado en febrero de 2025 como refuerzo del club verdiblanco, vivió momentos tensos en pleno terreno de juego, cuando defendía con vehemencia a sus compañeros tras una acalorada discusión con el rival.

Cucho Hernández se involucró en pelea durante amistoso

El duelo se disputaba en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea, donde el Betis actuaba como local y caía 0-2 al cierre del primer tiempo. La frustración por el marcador y algunas acciones subidas de tono derivaron en una gresca en el centro del campo.

En ese instante, el 'Cucho', con el dorsal 19 en su espalda, intervino de forma agresiva para respaldar a sus compañeros. En medio de empujones, insultos y hasta algunos golpes, el colombiano tuvo que ser contenido por sus propios colegas y hasta por miembros del cuerpo técnico.

Video del incidente se hace viral

Las imágenes del enfrentamiento no tardaron en circular por redes sociales, donde los hinchas del Betis y seguidores del delantero colombiano reaccionaron divididos.

El video se viralizó porque justo en el momento en el que el colombiano acciona su puño, sin culpa se lo da a el mismo compañero, quien estaba entre dos contrincantes.

El Real Betis aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente, aunque se espera que el club evalúe si habrá consecuencias disciplinarias de manera interna, pues más allá de ser un partido de pretemporada, se volvió noticia mundial.