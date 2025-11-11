El jugador de América que terminaría en Santa Fe: ¿Trueque por Harold Santiago Mosquera?

Independiente Santa Fe comenzó a anunciar la renovación de algunos de sus jugadores de cara al año 2026. Hugo Rodallega y Cristian Mafla extendieron su vínculo con el club bogotano, pero ya hay un nombre que dan por descartado tras finalizar su contrato.

En diálogo con Carlos Antonio Vélez, el presidente del equipo, Eduardo Méndez, confirmó que Harold Santiago Mosquera ya tiene un acuerdo con otro club, el cual le pagará mucho más de lo que se pueden permitir. Terminará la temporada y finalizará su paso por el 'León'.

Sin embargo, el jugador publicó un comunicado en sus redes sociales, donde aseguró que no se ha tomado ninguna decisión y que está enfocado en terminar de la mejor manera la Liga BetPlay.

¿Harold Santiago Mosquera al América de Cali?

De acuerdo a lo informado por el periodista César Augusto Londoño de Caracol Radio, está todo listo para que Mosquera sea nuevo jugador del América de Cali. Las negociaciones están bien adelantadas y se reporta que le están ofreciendo un gran salario para el FPC.

Además, se reporta que el equipo caleño le puso sobre la mesa un contrato por varios años, lo cual sería más tentador para el extremo de 30 años que viene de firmar un gran año con la camiseta de Santa Fe. Se espera que haya novedades una vez los clubes terminen la competencia oficial.

El jugador de América de Cali que se acerca a Santa Fe

En medio de las negociaciones por Mosquera, en Santa Fe también estarían interesados en hacerse con los servicios de un jugador de la nómina americana. También termina contrato, pero no estaría en los planes ofrecerle una renovación.

Se trata de Yerson Candelo, lateral derecho que en su momento jugaba como extremo. Tiene vínculo con el club vallecaucano hasta fin de año y vuelve a estar en carpeta del 'Cardenal', pues hace 6 meses estuvo muy cerca de cerrarse el acuerdo, pero no se pudo acordar su salida de América.