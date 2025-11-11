¡Fin de los rumores! Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, rompió el silencio y reveló qué pasará con Harold Santiago Mosquera

El domingo 9 de noviembre, en la fecha 19 de la Liga BetPlay II 2025, Harold Santiago Mosquera volvió a vestirse de héroe en Independiente Santa Fe y, en el último minuto del partido vs. Deportivo Cali, anotó un golazo agónico que permitió que el 'cardenal' aún sueñe con clasificarse a los cuadrangulares finales.

Esa anotación no solo desató el júbilo de toda la institución 'cardenal', sino que impulsó las charlas sobre el futuro de Harold Santiago Mosquera, que ha sido una de las grandes figuras del Fútbol Profesional Colombiano en el 2025.

En medio de esa coyuntura, el 10 de noviembre surgió la versión de que Harold Santiago Mosquera no seguirá en Independiente Santa Fe debido a que su contrato se termina. Además, se manifestó que ya tendría un preacuerdo con América de Cali.

Fue así como Carlos Antonio Vélez, en el programa Palabras Mayores, habló en la mañana de este 11 de noviembre con Eduardo Méndez, el presidente 'cardenal', y él reveló qué es lo que pasará con el destacado extremo de 30 años.

Ya es un hecho: Harold Santiago Mosquera no seguirá en Independiente Santa Fe

En la entrevista con Carlos Antonio Vélez, Eduardo Méndez contó que tuvo diálogos de renovación con el empresario de Harold Santiago Mosquera, pero que le plantearon un valor que para Independiente Santa Fe es impagable.

Además, el presidente del 'león' dio a entender que América de Cali sí se comunicó con el entorno de Harold Santiago Mosquera y que le han ofrecido una cantidad de dinero importante.

"Yo hablé con Harold, con su empresario, pero el pedimento que hicieron es imposible para Santa Fe. Hay que ser responsables, yo todavía tengo compromisos en la 1116 y por eso hablamos y supimos que ni siquiera era negociable. La relación con él es excelente, él me ha contado que la plata que le han ofrecido es bastante, nosotros hicimos contraoferta, pero al ver los números se sabe que es una oferta inalcanzable. Yo pienso que el capítulo ya es cerrado y que él ha adquirido un compromiso con un club que le ofreció una suma muy muy importante", comenzó diciendo Eduardo Méndez.

"Aquí (en el FPC) nadie respeta, eso es lo que me he dado cuenta. Saben cuándo se termina un contrato y desde mucho antes comienzan a tocar los jugadores. Yo no acostumbro a eso, sino que siempre llamo a los directivos, pero en este caso sé que los empresarios se movieron. Yo prefiero tener una nómina al día, donde todo el mundo reciba su pago y gracias a Dios hemos venido saliendo adelante. Yo hablo muy bien con el jugador, creo en su profesionalismo y antes de jugar el último partido (vs. Cali) tenía claro que iba para otro equipo, pero él se entregó y nos dio el gol. Confió que su participación en lo que nos resta será la óptima", concluyó Eduardo Méndez.

Independiente Santa Fe sí renovó a otros dos jugadores

En medio de las negociaciones fallidas con Harold Santiago Mosquera, Independiente Santa Fe hizo oficial que ya logró renovar a dos jugadores.

RELACIONADO Santa Fe ganó en el último suspiro y depende de sí mismo para meterse a los ocho

El primer es Hugo Rodallega, que aumentó su vínculo contractual y jugará la Copa Libertadores 2026 con Independiente Santa Fe.

Mientras tanto, el segundo es el lateral Christian Mafla, que se comprometió con el 'león' hasta junio de 2027.