El jugador libre que inscribirá América de Cali: no es Adrián Ramos y llega desde Italia

El equipo aprovechará la ventana para jugadores sin contrato y ficharán a un jugador que hace tiempo sonó para vestir la 'escarlata'.

Fichaje de América de Cali (1)
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
07:02 p. m.
América de Cali será uno de los equipos que aprovechará la ventana para jugadores libres, la cual se encuentra abierta desde este lunes 25 de agosto y va hasta el próximo 29. Aunque se hablaba de que solamente existía la posibilidad de Adrián Ramos, sorprendieron con un nuevo nombre.

Jugador de América tuvo fuerte cruce con hinchas durante el partido con Atlético Nacional
Jugador de América tuvo fuerte cruce con hinchas durante el partido con Atlético Nacional

De acuerdo a lo revelado por el periodista Mariano Olsen de Win Sports, ya está todo adelantado para que el cuadro caleño termine contratando al volante colombiano Andrés Tello, quien tiene largo recorrido en Italia y llegó a vestir la camiseta de la Juventus.

El jugador llegaría a 'La Mechita' con un contrato a modo de préstamo por un año, cediéndole sus derechos deportivos a la institución. Se espera que una vez supere los exámenes médicos, firme el vínculo y sea anunciado oficialmente.

¿Quién es Andrés Tello, posible nuevo jugador de América de Cali?

Tello es un volante de 29 años nacido en la ciudad de Medellín. Se formó como profesional en Envigado FC y desde muy joven fue fichado por la Juventus de Italia, club que fue dueño de sus derechos deportivos durante varios años, desde donde lo estuvieron prestando a múltiples clubes de diferentes categorías del fútbol italiano.

Su última temporada fue en la 24/25 al servicio de Salernitana en la Serie B. Sin embargo, llegó a jugar en la Serie A con clubes como Empoli y Benevento. Además, tuvo diferentes ciclos al servicio de las categorías inferiores de la Selección Colombia.

Andrés Tello ya había sonado para América de Cali

No es la primera vez que el nombre de Tello suena alrededor de América de Cali. Este jugador ya había estado en el radar de 'La Mechita' hace no mucho tiempo, pero finalmente las negociaciones no prosperaron y terminó regresando al fútbol italiano.

