El Egan Bernal más político: el lado que no todos sus aficionados le conocían

Desde sus primeros pedalazos demostró ser un líder, un caudillo. De esas personas que tan solo hablaban y muchos lo seguían. De todos sus grupos – sin importar si son de trabajo o de amistad – siempre su retórica era creíble y apoyada.

Egan Bernal desde muy pequeño ha tenido el don de la palabra, la cualidad del liderazgo, que no ha muchos se les da. El hecho de ser líder es algo con lo que se nace y se va puliendo con el paso de los años y de las experiencias.

Ese Egan siempre ha estado interesado en la política, aunque hasta antes de sufrir un grave accidente no lo había hecho tan público. Apenas contestaba sobre las preguntas que le hacían sobre el rumbo del país o de la forma en que algunos políticos hacían campaña con su nombre.

Fue después del accidente que sufrió a inicio de año cuando todo dio un giro. Todo el tiempo libre que tuvo mientras comenzaba su recuperación y las elecciones a la vuelta de la esquina lo hicieron darse un tiempo para hablar de la política.

En muchos de sus trinos aseguró que quería un país mejor para todos, en el que hubiera oportunidades, en el que las rivalidades no fueran pan de todos los días y que no hubiera personas mezquinas.

Además, se declaró una persona que no compartía la campaña del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a quien le hizo varias críticas en sus redes sociales, hasta desvelar que iba a apoyar a Federico Gutiérrez. ¿Movilizará gente en su favor?

Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez... Creo que su legado no terminaría ahí, si no daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política Colombiana.

No soy de extremos, perooo... Ahora, incluso Gustavo Petro me da la razón. Cuál es el raye? https://t.co/wT7A2MqEb7

No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años.