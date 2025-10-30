CANAL RCN
Deportes

El Tour Colombia 2026 tampoco se llevará a cabo por falta de recursos

El Tour Colombia 2026 no se disputará, una vez más, debido a la falta de recursos. Ya es oficial.

Richard Carapaz
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
01:43 p. m.
El ciclismo colombiano recibió una nueva noticia desalentadora: el Tour Colombia 2026 no se llevará a cabo, tal como lo confirmó oficialmente la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC). Por segundo año consecutivo, la competencia más importante del calendario nacional queda suspendida debido a la falta de recursos financieros suficientes para garantizar su realización bajo los estándares exigidos por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El Tour Colombia 2025 ya había sido cancelado por la misma razón, y aunque existía la esperanza de reactivar el evento para el próximo año, los esfuerzos no fueron suficientes. “Durante el año se adelantó una gestión exhaustiva para asegurar la viabilidad del evento”, indicó la Federación en su comunicado, agregando que los fondos disponibles no alcanzan para cubrir los altos costos logísticos, técnicos y de seguridad que demanda una carrera de categoría internacional UCI 2.1.

Un golpe para el ciclismo nacional y para la proyección internacional del país

La Federación Colombiana de Ciclismo lamentó la situación y explicó que, aunque hubo interés por parte de varios patrocinadores, los aportes confirmados resultaron insuficientes. Según el organismo, el Tour Colombia requiere una inversión superior a los 10.000 millones de pesos, cifra que no se logró reunir a tiempo para garantizar una organización de calidad y con respaldo financiero sólido.

“La Federación Colombiana de Ciclismo informa a la opinión pública, medios de comunicación, aficionados y patrocinadores que el Tour Colombia no se realizará en la temporada 2026, debido a que, a la fecha, no se cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para garantizar la organización del evento con los estándares técnicos, logísticos y deportivos que exige una competencia de categoría internacional UCI 2.1”, precisó la entidad.

La cancelación del Tour Colombia supone un duro golpe para el ciclismo nacional, no solo porque priva a los aficionados de ver a las grandes figuras del país competir en casa, sino también porque afecta la visibilidad internacional de Colombia como destino de grandes eventos deportivos. La competencia, que había logrado reunir a escuadras WorldTour y a corredores de talla mundial como Egan Bernal, Rigoberto Urán y Richard Carapaz en sus ediciones pasadas, queda nuevamente en pausa.

Ahora, el reto para las autoridades y el sector privado será replantear el modelo de financiación del evento y buscar alternativas que permitan su regreso en 2027, para que el Tour Colombia vuelva a ser una vitrina de orgullo deportivo y un símbolo de la pasión ciclística del país.

