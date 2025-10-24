Egan Bernal confesó su frustración de competir con Tadej Pogacar

El colombiano Egan Bernal volvió a hablar sin filtros sobre su realidad en el pelotón internacional y la hegemonía del esloveno Tadej Pogacar, actual número uno del ciclismo mundial. En diálogo con Win Sports, el campeón del Tour de Francia 2019 reconoció que competir contra Pogacar genera una mezcla de admiración y frustración, al punto de que el rendimiento del europeo hace ver inferiores a todos sus rivales.

“Hace ver como que uno es malo”, comentó Bernal con sinceridad. “Me da rabia porque uno va a tope, dándole, y este man arranca como si nada. Obviamente, va a ser el mejor de todos los tiempos. Es chévere competir contra él”, añadió entre risas, dejando entrever que, pese a la impotencia, siente orgullo de coincidir con un talento tan extraordinario.

El respeto de Bernal por un rival inalcanzable

Las palabras del colombiano reflejan tanto la exigencia del ciclismo actual como la magnitud del fenómeno que representa Pogacar. Con apenas 27 años, el esloveno ya suma múltiples títulos del Tour de Francia, el Giro de Italia, clásicas monumento y una constancia pocas veces vista en la historia de este deporte. Ante semejante dominio, Bernal admite que competir en esta época supone un reto casi descomunal.

Sin embargo, lejos de resignarse, el ciclista del Ineos Grenadiers valoró el impacto positivo que tiene Pogacar para el ciclismo moderno. “Es buena una figura así porque nos empuja a todos a mejorar”, aseguró, convencido de que la presencia del esloveno eleva el nivel de quienes comparten ruta con él.

Una rivalidad que inspira a toda una generación

Aunque Egan Bernal no ha vuelto al nivel que mostró antes de su grave accidente en 2022, su espíritu competitivo y su respeto por la grandeza de Pogacar lo mantienen como una voz autorizada del ciclismo internacional. “Es chévere que nos haya tocado en la era de Pogacar”, reiteró, dejando claro que, más allá de la frustración, también hay admiración por un corredor que está reescribiendo la historia del deporte pedal.