CANAL RCN
Deportes

Egan Bernal confesó su frustración de competir con Tadej Pogacar

Egan Bernal confesó la frustración que le produce competir contra Tadej Pogacar en las grandes vueltas.

Egan Bernal
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
03:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El colombiano Egan Bernal volvió a hablar sin filtros sobre su realidad en el pelotón internacional y la hegemonía del esloveno Tadej Pogacar, actual número uno del ciclismo mundial. En diálogo con Win Sports, el campeón del Tour de Francia 2019 reconoció que competir contra Pogacar genera una mezcla de admiración y frustración, al punto de que el rendimiento del europeo hace ver inferiores a todos sus rivales.

“Hace ver como que uno es malo”, comentó Bernal con sinceridad. “Me da rabia porque uno va a tope, dándole, y este man arranca como si nada. Obviamente, va a ser el mejor de todos los tiempos. Es chévere competir contra él”, añadió entre risas, dejando entrever que, pese a la impotencia, siente orgullo de coincidir con un talento tan extraordinario.

La milagrosa recuperación de Egan Bernal: “La magnitud de la gravedad era primero si iba a vivir”
RELACIONADO

La milagrosa recuperación de Egan Bernal: “La magnitud de la gravedad era primero si iba a vivir”

El respeto de Bernal por un rival inalcanzable

Las palabras del colombiano reflejan tanto la exigencia del ciclismo actual como la magnitud del fenómeno que representa Pogacar. Con apenas 27 años, el esloveno ya suma múltiples títulos del Tour de Francia, el Giro de Italia, clásicas monumento y una constancia pocas veces vista en la historia de este deporte. Ante semejante dominio, Bernal admite que competir en esta época supone un reto casi descomunal.

Sin embargo, lejos de resignarse, el ciclista del Ineos Grenadiers valoró el impacto positivo que tiene Pogacar para el ciclismo moderno. “Es buena una figura así porque nos empuja a todos a mejorar”, aseguró, convencido de que la presencia del esloveno eleva el nivel de quienes comparten ruta con él.

Egan Bernal y dos colombianos más abandonaron prueba élite del Mundial de Ciclismo
RELACIONADO

Egan Bernal y dos colombianos más abandonaron prueba élite del Mundial de Ciclismo

Una rivalidad que inspira a toda una generación

Aunque Egan Bernal no ha vuelto al nivel que mostró antes de su grave accidente en 2022, su espíritu competitivo y su respeto por la grandeza de Pogacar lo mantienen como una voz autorizada del ciclismo internacional. “Es chévere que nos haya tocado en la era de Pogacar”, reiteró, dejando claro que, más allá de la frustración, también hay admiración por un corredor que está reescribiendo la historia del deporte pedal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

James Rodríguez vuelve a sorprender en Real Madrid: lo pusieron por encima de Kroos y Figo

Selección Colombia

Colombia ya tiene rival en la fecha FIFA de noviembre para reemplazar a Nigeria

James Rodríguez

Revelaron descontento de James Rodríguez con el DT de León por sustituirlo tras derrota con Atlas

Otras Noticias

Artistas

¡Impactante! Mhoni Vidente lanzó escalofriante predicción sobre la muerte de un cantante de reguetón

Mhoni Vidente reveló algunas de las características del artista con el que tuvo visiones en los últimos días.

Soacha

¿Quién responde? Las incógnitas tras el accidente de una estudiante de un colegio de Soacha que cayó al vacío

La menor resultó con fractura de clavícula tras escalar una roca sin medidas de seguridad adecuadas.

Aída Merlano

Juan David Tejada filtró conversación con Aida Victoria Merlano tras polémica por su hijo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de octubre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño