Movistar tomó decisión de última hora sobre Nairo Quintana: hay comunicado

Movistar confirmó su decisión de última hora sobre Nairo Quintana en un comunicado oficial. El equipo español definió el futuro del ciclista colombiano y sorprendió a sus seguidores.

Nairo Quintana
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
09:42 a. m.
Este miércoles 22 de octubre de 2025, Movistar anunció la renovación de varios ciclistas, de cara al futuro. Allí apareció el nombre de Nairo Quintana.

Se destaca el nombre del ciclista colombiano, quien amplía su compromiso con el equipo hasta la temporada 2026.

Renovación masculina y apuesta por la experiencia

Según el comunicado, “Albert Torres y Nairo Quintana seguirán aportando experiencia al equipo tras renovar por una campaña adicional, hasta 2026”.

Además, los ciclistas Orluis Aular y Jefferson Cepeda prolongaron sus contratos hasta 2028, mientras que los capitanes de ruta Jorge Arcas y Nelson Oliveira extendieron su vínculo hasta 2027.

Este movimiento reafirma el compromiso del equipo por mantener un bloque sólido que combine juventud y veteranía.

También se fortalece la escuadra femenina del Movistar

En la rama femenina, la renovación también es protagonista: la brasileña Tota Magalhães firmó hasta 2029, la española Sara Martín amplió a 2028, y la francesa Aude Biannic renovó hasta 2027.

Con ello, Movistar Team consolida su proyecto deportivo de mediano y largo plazo, tanto en hombres como en mujeres.

¿Qué significa para Nairo y el equipo?

Para Nairo Quintana, 35 años y una extensa trayectoria como campeón de grandes vueltas, esta renovación implica que seguirá siendo pieza clave del Movistar Team en 2026.

En definitiva, esta decisión de última hora pone de manifiesto que Movistar apuesta por la estabilidad y por una estructura cohesionada en la que Nairo Quintana seguirá siendo pilar fundamental, a la espera de que se defina en qué carrera competirá el colombiano en 2026 y el rol que tendrá.

