El verdadero motivo por el que Cristhian Mosquera no ha hablado de jugar con Colombia

El futuro de Cristhian Mosquera ha sido motivo de debate en los últimos días, luego de que circularan versiones que aseguraban que el defensa del Arsenal habría dado el “sí” para representar a la Selección Colombia. Ante la ola de especulaciones, su representante, Sergio Barila, decidió poner punto final al tema.

“Cristhian no ha hablado de la Selección Colombia. Alguien ha querido crear una polémica de algo que no existe”, afirmó Barila, en declaraciones recogidas por Pipe Sierra.

El agente fue enfático al señalar que Mosquera no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro internacional y que las afirmaciones sobre un supuesto descarte por parte de España carecen de fundamento.

Decir que España lo ha descartado, ¿en qué se basa la persona que ha dicho eso? No me parece serio que se inventen estas cosas.

Según Barila, la difusión de información no verificada solo genera malas interpretaciones y una imagen errónea del jugador, quien prefiere mantener silencio por respeto a ambos países.

Cristhian y su familia no se merecen esto. Los periodistas le preguntan sobre la posible situación con Colombia, pero él NO ha hablado sobre esto, porque sabe que cualquier comentario que pueda hacer sobre ello, puede dar a malas interpretaciones", comentó Barila.

Él solo ha hablado de su club y de la Selección de España. Por respeto a España y por respeto a Colombia.

Entre España y Colombia: Mosquera mantiene la calma

El defensor de 21 años, nacido en España, pero de padres colombianos, continúa enfocado en su presente con el Arsenal, donde ha ganado protagonismo esta temporada. En entrevista con Radio Marca, evitó responder si aceptaría un llamado de Colombia, manteniendo la prudencia que lo ha caracterizado desde el inicio del debate.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, recordó que en el pasado el jugador declinó una convocatoria juvenil:

Se le propuso venir a la Sub-20 y fue tajante en que su objetivo era pertenecer a España.

Pese a ello, la posibilidad de que vista la camiseta de la Selección Colombia sigue abierta, especialmente si su vínculo con la Real Federación Española de Fútbol se debilita en el futuro.

En declaraciones a TVE, Mosquera reafirmó que su única prioridad es seguir creciendo profesionalmente: "Me dedico al día a día en mi club, así que me exijo a mí mismo para que se abran grandes puertas".

Por ahora, no hay decisión tomada ni pronunciamiento oficial. Lo que sí está claro, según su entorno, es que Cristhian Mosquera prefiere dejar que su juego hable por él, lejos de la polémica y de los titulares sin fundamento.