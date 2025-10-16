Esto respondió Cristhian Mosquera sobre su futuro con Colombia tras jugar con España sub-21

Cristhian Mosquera, defensor del Arsenal y uno de los nombres más comentados en los últimos meses, volvió a eludir una definición sobre su futuro a nivel internacional. Un día después de que la Selección Colombia cerrara su primera gira de preparación rumbo al Mundial 2026, el jugador habló en entrevista con Radio Marca y evitó responder si jugará para el equipo nacional.

“En la Sub-21 somos una familia, eso se vio ayer en el campo y por eso logramos la victoria”, dijo Mosquera, refiriéndose a su participación como capitán con la Selección de España sub-21. Su liderazgo con el conjunto ibérico ha reforzado la percepción de que su vínculo con España sigue siendo fuerte, pese al interés colombiano.

Colombia insiste, pero Mosquera aún no decide

El tema de Cristhian Mosquera y su posible convocatoria a la Selección Colombia ha generado debate tanto en España como en Colombia. Aunque el defensor nació en territorio español, tiene padres colombianos y, por lo tanto, es elegible para representar al país.

De acuerdo con el periodista Diego Rueda (Caracol Radio), el jugador “ya dio el aval para ser convocado por la 'Tricolor'”, después de que al parece España lo descartara para su selección absoluta. Sin embargo, no ha habido confirmación oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Qué sigue para Cristhian Mosquera?

El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, reveló que en el pasado se intentó vincularlo al proceso Sub-20, pero el jugador declinó: “Es español de nacimiento, de padres colombianos. Se le propuso venir a convocatorias Sub-20 y fue tajante en que su objetivo era pertenecer a España”.

El futbolista de 21 años continúa enfocado en su desempeño con el Arsenal, donde ha tenido minutos y consolidado su evolución. En entrevista con TVE, el jugador comentó que su prioridad es el trabajo diario:

Me dedico al día a día en mi club, así que me exijo a mí mismo para que se abran grandes puertas.

A pesar del hermetismo, la posibilidad de que vista la camiseta de Colombia sigue abierta, especialmente si su vínculo con la federación española se debilita