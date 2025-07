El video que sacó campeón a Santa Fe: Elvis Perlaza contó intimidad previa al juego ante Millonarios

Elvis Perlaza, lateral campeón con Independiente Santa Fe, rompió el silencio y compartió una íntima estrategia que encendió la mecha de la victoria cardenal sobre Millonarios.

No fue solo táctica; fue una inyección anímica alimentada por las palabras de dos figuras del fútbol colombiano que los daban por muertos.

Perlaza narró cómo, en la previa del crucial clásico que definiría su paso a la final, el cuerpo técnico de Santa Fe les mostró un video.

En él aparecían el exfutbolista y ahora panelista Faustino 'Tino' Asprilla, junto al periodista e hincha de Millonarios, Antonio Casale.

Ambos, con contundencia, daban por eliminados a los "cardenales", minimizando sus chances frente al rival de patio.

Santa Fe no es capaz de ganarle a Millonarios, ni en sueños le va a ganar… En los últimos 10 años no he visto que un clásico definitivo lo gane Santa Fe, sentenció Asprilla en el clip.