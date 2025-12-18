Jorman Campuzano filtró el que sería el nuevo equipo de Marino Hinestroza en 2026

La temporada 2025 del fútbol colombiano terminó con Atlético Nacional levantando la Copa BetPlay tras vencer a Independiente Medellín, pero la celebración verdolaga dejó una noticia inesperada fuera de la cancha.

En medio de los festejos, Jorman Campuzano protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral y que podría anticipar el futuro de uno de los jugadores más destacados del equipo: Marino Hinestroza.

El episodio ocurrió en el vestuario, cuando Campuzano apareció en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram. Mientras abrazaba a Hinestroza y celebraba el título, el volante lanzó una frase que encendió las redes sociales y el mercado de fichajes.

El comentario de Campuzano que desató rumores de salida

“Ahí les mando, ahí les mando para Argentina. Ahí les mando a los de Boca para Argentina. Cuídenlo, cuídenlo que es bueno. Déjenlo ser, déjenlo ser”, dijo Jorman Campuzano en pleno live.

La escena se dio en un ambiente distendido, propio de la celebración por el título, pero no pasó desapercibida. Campuzano, quien conoce bien el fútbol argentino y tuvo un paso reciente por Boca Juniors, dejó abierta la puerta a una posible transferencia del extremo colombiano al exterior en 2026.

El video se replicó rápidamente en redes sociales y generó expectativa entre hinchas de Atlético Nacional y seguidores del fútbol argentino, especialmente del conjunto xeneize, que desde hace meses viene siguiendo de cerca a jóvenes talentos colombianos.

¿Qué se sabe del futuro de Marino Hinestroza en 2026?

Tras el revuelo causado por las palabras de Campuzano, la prensa deportiva empezó a aportar más detalles. El periodista colombiano Julián Capera aseguró que existe un avance importante en la negociación.

“Hay acuerdo verbal entre Boca Juniors y Marino Hinestroza para la llegada del extremo colombiano al conjunto xeneize. Esta semana esperan cerrar el acuerdo entre clubes”, indicó el comunicador.

De concretarse la operación, Hinestroza daría un salto importante en su carrera, pasando de ser una de las figuras del fútbol colombiano a vestir la camiseta de uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

Por ahora, Atlético Nacional no se ha pronunciado oficialmente, pero todo apunta a que el 2026 podría marcar un nuevo capítulo para el extremo.