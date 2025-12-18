CANAL RCN
Protesta masiva contra la reforma laboral de Javier Milei en Argentina

A la protesta se sumaron medidas de fuerza de distintos gremios, incluidos los controladores aéreos, que realizaron paros rotativos.

Javier Milei habló sobre el escándalo de las criptomonedas
FOTO: AFP

diciembre 18 de 2025
01:39 p. m.
Miles de personas se manifestaron este jueves en Buenos Aires para repudiar la reforma laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei.

La convocatoria, realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), reunió a sindicatos y trabajadores frente a la Casa Rosada en la primera gran protesta contra la iniciativa que comenzó a discutirse en el Senado.

Críticas sindicales a la iniciativa

El proyecto plantea limitar el derecho a huelga, reducir indemnizaciones y permitir jornadas laborales de hasta 12 horas, medidas que los gremios consideran inaceptables.

Aunque el texto señala que los cambios se aplicarían de mutuo acuerdo, los sindicatos advierten que la disparidad de poder entre empleadores y trabajadores terminará perjudicando a estos últimos.

“Esta reforma busca que el compañero se pelee con el compañero de al lado”, denunció Julio Barroso, delegado gremial del sector químico, mientras que otros manifestantes alertaron que la propuesta pretende debilitar la fuerza colectiva y fomentar el “sálvese quien pueda”.

Argumentos del gobierno y tensión en las calles

El Ejecutivo sostiene que la legislación vigente “paraliza” las contrataciones y que la reforma permitirá dinamizar el mercado laboral, donde cerca del 40% de la fuerza de trabajo se encuentra en la informalidad.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que la normativa actual genera temor en los empleadores y obstaculiza la creación de empleo formal.

Sin embargo, trabajadores como Pablo Ríos, empleado hospitalario, rechazan la iniciativa por considerarla diseñada en favor de los empresarios. A la protesta se sumaron medidas de fuerza de distintos gremios, incluidos los controladores aéreos, que realizaron paros rotativos.

La CGT denunció además que retenes policiales impidieron el ingreso de caravanas de autobuses con manifestantes, lo que buscaba reducir la participación en la movilización.

