CANAL RCN
Deportes

¡Atención, hinchas! Embajada de EE.UU. en Bogotá lanzó mensaje para quienes quieren vivir el Mundial

Embajada de EE.UU. en Bogotá lanzó anuncio importante sobre la visa de entrada para quienes quieren vivir el Mundial 2026.

Embajada de EE.UU. en Bogotá invita a sacar la VISA ahora por Mundial.
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
06:49 a. m.
La fiebre por el Mundial de fútbol 2026 empieza a sentirse en el ambiente, y con la posible clasificación de la Selección Colombia al próximo certamen, la emoción crece.

Por ello, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta temprana para todos los ciudadanos colombianos que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento sin precedentes que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Embajada de EE.UU. emitió mensaje para quienes quieren estar en el Mundial 2026

Ante la anticipada avalancha de solicitudes, la sede diplomática ha instado a los viajeros a iniciar el proceso de visado con suficiente antelación.

Este llamado de la Embajada de EE.UU. por el Mundial 2026 busca evitar contratiempos de último momento y garantizar que los hinchas no se queden sin la oportunidad de alentar a su equipo.

El Mundial de 2026 "será el más grande de la historia", con 48 selecciones participantes y partidos distribuidos en 11 ciudades estadounidenses.

Este hecho, junto a la alta probabilidad de que Colombia asegure su cupo en las próximas fechas de eliminatorias, ha motivado a la embajada a actuar preventivamente.

La embajada estadounidense, a través de sus canales oficiales, enfatizó que los tiempos de espera para el trámite de visas pueden ser prolongados y recomendó a los interesados solicitar su documento lo antes posible para no enfrentar retrasos que podrían costarle su asistencia al evento.

Selección Colombia cerca de clasificar al Mundial 2026

La Selección Colombia se encuentra en una posición favorable para sellar su clasificación. Si bien aún quedan dos partidos por disputar, el equipo 'cafetero' se ubica en el sexto puesto de la tabla, en zona de clasificación directa, con 22 puntos.

Una victoria en cualquiera de los próximos encuentros sería suficiente para asegurar su cupo en la cita mundialista, lo que sin duda disparará la demanda de visas.

Esta previsión por parte de la Embajada es un gesto de buena voluntad y un recordatorio de que, si bien la pasión por el fútbol es lo que impulsa el viaje, la planificación es el factor clave para concretar el sueño.

El llamado de la Embajada de EE.UU. por el Mundial 2026 es un mensaje claro: la oportunidad está al alcance de la mano, pero la responsabilidad de la preparación recae en cada viajero. Los requisitos y el procedimiento para la solicitud de visa están disponibles en la página oficial de la embajada.

