CANAL RCN
Deportes

Oficial: ya hay fecha para el sorteo del Mundial de Estados Unidos 2026

Donald Trump y Gianni Infantino dieron el anuncio oficial sobre el sorteo del Mundial este viernes.

Donald Trump
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
12:52 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el sorteo oficial del Mundial de Fútbol de 2026, que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington. La noticia fue confirmada en declaraciones ofrecidas desde el Despacho Oval, donde el mandatario estuvo acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Trump calificó el evento como “el más grande e importante del deporte mundial”, destacando la magnitud de una Copa del Mundo que, por primera vez, será organizada por tres países. Además, el mandatario llamó la atención por lucir una gorra con la frase “Trump tenía razón en todo”, gesto que generó comentarios en medio de la expectación por el anuncio.

Un sorteo que definirá el camino hacia la gloria

La ceremonia del 5 de diciembre no solo será un espectáculo mediático de alto nivel, sino el punto de partida para conocer la conformación de los grupos del torneo que se disputará en 2026. Las selecciones clasificadas sabrán a qué rivales enfrentarán y en qué ciudades jugarán, considerando que el campeonato contará con un formato ampliado de 48 equipos y sedes distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México.

El Kennedy Center, uno de los recintos culturales más emblemáticos de Washington, será el escenario de una gala que promete reunir a dirigentes, exjugadores y leyendas del fútbol mundial, marcando un hito en la cuenta regresiva hacia el evento.

Expectativa global por una Copa del Mundo sin precedentes

El Mundial de 2026 será la edición más grande en la historia del fútbol, con un número récord de selecciones y una infraestructura repartida en múltiples ciudades norteamericanas. El sorteo servirá como vitrina para mostrar la organización y la capacidad logística de los países anfitriones, además de aumentar la expectativa de los aficionados de todo el planeta.

Con esta cita, el balón comenzará a rodar simbólicamente rumbo a un campeonato que promete romper marcas de asistencia, audiencia y competitividad.

