CANAL RCN
Deportes

James Rodríguez reveló hasta qué instancia llegará la Selección Colombia en el Mundial

La contundente promesa del '10' que puso a soñar a toda Colombia con el Mundial.

Luis Díaz James Rodríguez Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
06:44 p. m.
Con la mira puesta en la próxima cita mundialista, James Rodríguez compartió su perspectiva sobre el futuro de la Selección Colombia.

En reciente entrevista con Paco Montes, el '10' de la tricolor no dudó en expresar su firme convicción de que el equipo nacional logrará la clasificación al Mundial 2026.

Más allá de asegurar su presencia en el torneo, James Rodríguez habló sobre la Selección Colombia con optimismo, vislumbrando incluso la posibilidad de que el equipo alcance instancias finales.

Sus palabras, cargadas de confianza en el talento joven y la experiencia de la plantilla, han generado eco en la afición y en el ámbito deportivo.

James Rodríguez ve a la Selección Colombia en el Mundial

"El sueño de todos es hacer una buena Copa Mundo", afirmó Rodríguez en una entrevista.

El jugador, referente indiscutible del combinado patrio, añadió: "Creo que tenemos jugadores para llegar a una gran final, ya lo hemos hecho hace un año y medio en la Copa América. En un Mundial podemos hacer cosas buenas también".

Estas declaraciones reflejan la ambición y el espíritu competitivo que James percibe en el vestuario de la selección.

James Rodríguez habló sobre la Selección Colombia destacando el equilibrio entre juventud y veteranía que caracteriza al equipo actual.

"Estamos pasando por una buena época, tenemos jugadores jóvenes y grandes también. Se da todo para poder hacer cosas bien y poder ayudarlos para que consigan cosas grandes", señaló el volante.

La Selección Colombia y sus últimos retos para ir al Mundial

Su rol como líder y referente para jugadores como Luis Díaz, Jhon Arias y Richard Ríos, quienes podrían vivir su primera experiencia mundialista en 2026, es motivo de orgullo para el cucuteño.

La determinación de James por mantenerse en un ritmo competitivo de cara al Mundial fue también un factor importante en su decisión de jugar en el fútbol mexicano.

"Es una idea buena estar acá cerca. Estoy jugando y eso también es bueno para mí. La Selección quiere que yo juegue", explicó. Aunque su futuro en el Club León es incierto tras la finalización de su contrato en diciembre, su compromiso con la selección es inquebrantable.

