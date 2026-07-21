'Dibu' Martínez abre la puerta a su retiro de la Selección Argentina con un sorpresivo mensaje

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un ambiente de tristeza entre los jugadores de la Albiceleste.

Sin embargo, quien más llamó la atención en las horas posteriores al partido fue Emiliano 'Dibu' Martínez, quien publicó un emotivo mensaje que sembró dudas sobre su continuidad con la Selección Argentina.

El arquero, figura en la conquista del Mundial de Qatar 2022 y uno de los referentes del equipo dirigido por Lionel Scaloni, tardó más que el resto de sus compañeros en pronunciarse. Cuando finalmente lo hizo, eligió su cuenta de Instagram para compartir varias imágenes del detrás de cámaras de la final y un texto cargado de emociones.

El mensaje del Dibu Martínez que encendió las alarmas

Las palabras del guardameta no pasaron desapercibidas. Además de lamentar la derrota frente a España, dejó abierta la posibilidad de poner fin a su ciclo con la selección nacional.

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"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", escribió el arquero.

La frase "si es momento de dar un paso al costado" fue interpretada por miles de aficionados como una posible despedida, aunque el propio futbolista no confirmó oficialmente su retiro de la Selección Argentina.

¿Dibu Martínez dejará la Selección Argentina?

Por ahora, Emiliano Martínez no ha anunciado una renuncia oficial ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se ha pronunciado sobre su futuro.

No obstante, sus declaraciones llegan en un momento de reflexión para varios referentes del equipo, luego de perder la oportunidad de conquistar un segundo Mundial consecutivo.

El arquero, que fue determinante en el título de Qatar 2022 y volvió a ser una de las figuras de Argentina durante la Copa del Mundo de 2026, dejó claro que necesitará tiempo para decidir qué sigue en su carrera internacional.