¡Se reveló sorprendente predicción sobre cómo le iría a la Selección Colombia en el Mundial 2026! ¿Da el 'batacazo'?

La Selección Colombia volverá a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo hacen parte del Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y República del Congo.

El debut de la 'tricolor' será el 17 de junio, a las 9:00 de la noche (hora de Colombia), vs. Uzbekistán.

Además, su segunda salida será contra República del Congo, el 23 de junio, también a las 9:00 de la noche, mientras que en la tercera fecha, que se llevará a cabo el 27 de junio, su rival será Portugal, a las 6:30 de la tarde.

Teniendo en cuenta ese panorama, 'Quantum', la empresa británica de big data que acertó las semifinales en Qatar 2022, predijo hasta dónde llegaría la Selección Colombia en el Mundial 2026.

¿Cuál fue su balance? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así le iría a la Selección Colombia en el Mundial 2026, según la predicción de 'Quantum'

De acuerdo con el análisis de 'Quantum', la Selección Colombia se clasificaría a los dieciseisavos del Mundial 2026, pero ocupando la tercera posición del grupo K.

Por lo tanto, le tocaría enfrentar a Francia en esa primera ronda de 'mata-mata' y caería eliminado.

¿Qué más predijo 'Quantum' para el Mundial 2026?

'Quantum' se animó a predecir que las semifinales del Mundial 2026 serán Alemania vs. España y Francia vs. Portugal.

Además, de acuerdo con esa empresa de big data, los clasificados al partido definitivo serían España y Francia y, finalmente, se coronarían los comandados por Kylian Mbappé.

¿Contra quién jugará la Selección Colombia antes del Mundial 2026?

Antes de enfrentar a Uzbekistán en el estadio Azteca, la Selección Colombia jugará un partido de despedida en el Nemesio Camacho El Campín.

Ese encuentro se disputará el viernes 29 de mayo de 2026 y el rival será la Selección de Costa Rica.