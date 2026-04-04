CANAL RCN
Deportes

¡Se reveló sorprendente predicción sobre cómo le iría a la Selección Colombia en el Mundial 2026! ¿Da el 'batacazo'?

La Selección Colombia hace parte del grupo K y debutará vs. Uzbekistán.

Foto. AFP.

Noticias RCN

abril 04 de 2026
08:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia volverá a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo hacen parte del Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y República del Congo.

Esto le costaría llenar el álbum de Panini del Mundial 2026 en Colombia: son 16 equipos más
RELACIONADO

Esto le costaría llenar el álbum de Panini del Mundial 2026 en Colombia: son 16 equipos más

El debut de la 'tricolor' será el 17 de junio, a las 9:00 de la noche (hora de Colombia), vs. Uzbekistán.

Además, su segunda salida será contra República del Congo, el 23 de junio, también a las 9:00 de la noche, mientras que en la tercera fecha, que se llevará a cabo el 27 de junio, su rival será Portugal, a las 6:30 de la tarde.

Teniendo en cuenta ese panorama, 'Quantum', la empresa británica de big data que acertó las semifinales en Qatar 2022, predijo hasta dónde llegaría la Selección Colombia en el Mundial 2026.

¿Cuál fue su balance? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así le iría a la Selección Colombia en el Mundial 2026, según la predicción de 'Quantum'

De acuerdo con el análisis de 'Quantum', la Selección Colombia se clasificaría a los dieciseisavos del Mundial 2026, pero ocupando la tercera posición del grupo K.

Por lo tanto, le tocaría enfrentar a Francia en esa primera ronda de 'mata-mata' y caería eliminado.

¿Qué más predijo 'Quantum' para el Mundial 2026?

'Quantum' se animó a predecir que las semifinales del Mundial 2026 serán Alemania vs. España y Francia vs. Portugal.

Además, de acuerdo con esa empresa de big data, los clasificados al partido definitivo serían España y Francia y, finalmente, se coronarían los comandados por Kylian Mbappé.

¿Contra quién jugará la Selección Colombia antes del Mundial 2026?

Antes de enfrentar a Uzbekistán en el estadio Azteca, la Selección Colombia jugará un partido de despedida en el Nemesio Camacho El Campín.

¡Prográmese! Este es el calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026, con días y horas, tras conocer al último rival
RELACIONADO

¡Prográmese! Este es el calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026, con días y horas, tras conocer al último rival

Ese encuentro se disputará el viernes 29 de mayo de 2026 y el rival será la Selección de Costa Rica.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Jhon Arias

Jhon Arias y un nuevo golazo con Palmeiras: regresa a su mejor versión

Liga BetPlay

Cúcuta sorprendió al América de Cali y hay movimiento clave en la tabla del descenso

América de Cali

Supuesto hincha del Deportivo Cali agredió a reconocido periodista de América en pleno aeropuerto

Otras Noticias

Mauricio Lizcano

Mauricio Lizcano: “La paz total ha sido un fracaso; Colombia no puede quedar en manos de los extremos”

El candidato presidencial defendió su trayectoria, lanzó propuestas económicas y marcó distancia del gobierno Petro en temas clave como seguridad y salud.

Resultados lotería

Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 5 de abril de 2026

¡Los apostadores continúan con su celebración tras el sorteo del Super Astro Luna de este 5 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Tecnología

Navegación cuántica en trenes: la tecnología que busca reemplazar el GPS

Andrea Valdiri

¿Cuánto vale el lujoso carro que Andrea Valdiri le regaló a su pareja? Así fue su reacción

Semana Santa

Pescado en Semana Santa: mitos, verdades y cómo sacarle el mejor provecho