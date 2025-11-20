Reapareció Achraf Hakimi tras la lesión por la entrada de Luis Díaz: recibió un premio cojeando

Ya pasaron varias semanas desde que Luis Díaz vio su primera tarjeta roja como jugador del Bayern Múnich. La acción se dio en el partido donde enfrentaron al París Saint-Germain como visitantes en la Champions League y el colombiano le hizo una fuerte entrada por detrás a Achraf Hakimi.

A pesar de la polémica sobre si era una acción meritoria de expulsión o no, el lateral marroquí terminó con una fuerte lesión que lo dejará por fuera de las canchas entre 6 y 8 semanas. Avanza lentamente con su proceso de recuperación antes de volver a la actividad.

Así vieron a Hakimi tras su lesión

El futbolista nacido en Madrid, pero que representa a la Selección de Marruecos, hizo presencia en la entrega de los premios a los mejores jugadores africanos de la temporada, haciéndose con el galardón al mejor de todos tras su rendimiento con el PSG.

Hakimi llegó a la ceremonia acompañado de un carrito auxiliar que lo ayudaba a no apoyar su pie contra el suelo, pues todavía tiene notorias secuelas físicas de la entrada de Díaz. Para las fotos, estuvo cojeando y sosteniendo el equilibrio en su pierna derecha.

Luis Díaz no ha pagado su suspensión en Champions League

Ese juego frente al PSG fue el último del Bayern Múnich en la Champions League, donde lideran la tabla de posiciones tras hacer 12 puntos de 12 posibles, compartiendo el liderato con Arsenal y el Inter de Milán.

Justamente el partido que se perderá Luis Díaz será el enfrentamiento directo ante Arsenal en Londres, por lo que Vincent Kompany deberá buscar alternativas para mantener la cima de tabla ante otro de los grandes equipos en este inicio de temporada.