Vincent Kompany se quedó a punto de fichar competencia para Luis Díaz: revelaron llamada

El fichaje de Luis Díaz por 75 millones de euros procedente del Liverpool marcó la actualidad del Bayern Múnich esta temporada. El colombiano respondió de inmediato con 11 goles y cinco asistencias en 17 partidos, convirtiéndose en una pieza clave.

En el tramo final del mercado de fichajes, Bayern consideró incorporar a otro jugador sudamericano: Antony. El brasileño, hoy figura en España, reveló en una entrevista con O Globo que estuvo muy cerca de llegar al equipo bávaro en una operación de última hora.

El propio futbolista explicó que faltaban apenas dos horas para el cierre del mercado cuando recibió una llamada directa de Vincent Kompany. Según Antony, el entrenador le expresó su admiración futbolística y su deseo de sumarlo al proyecto deportivo del club, señal clara del interés real y avanzado del Bayern Múnich.

La decisión final de Antony y su apuesta por el Betis

A pesar de la magnitud del ofrecimiento —un contacto directo desde un gigante europeo—, Antony aseguró que ya había dado su palabra al Real Betis. El delantero afirmó que no podía romper lo acordado con la institución andaluza, con la que había pactado su llegada tras un periodo de cesión desde el Manchester United.

El factor familiar también tuvo peso en su decisión. Antony destacó la comodidad de su familia en Sevilla y la conexión de su hijo Lorenzo con la ciudad, un elemento determinante que confirmó su continuidad en España.

El brasileño firmó contrato con el Betis hasta 2030, consolidándose como figura del equipo y dejando claro que su decisión respondió tanto a compromisos deportivos como personales.

Impacto potencial en el Bayern y en el rol de Luis Díaz

La llegada de Antony habría sumado competencia directa a Luis Díaz y a Michael Olise, ambos protagonistas en el presente del Bayern. El interés del club alemán evidencia la ambición por fortalecer su ataque y diversificar opciones en las bandas, especialmente con la reciente reincorporación de Musiala.

Aunque el fichaje no se concretó, la revelación de Antony aporta contexto adicional a la estrategia del club bávaro y confirma la importancia de los extremos en el proyecto deportivo liderado por Kompany.