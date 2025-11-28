En el DIM critican el sistema de la Liga BetPlay tras inminente eliminación

Independiente Medellín sigue sin levantar cabeza en cuadrangulares finales tras ser el líder indiscutido de la fase de todos contra todos y estar en la parte alta de la tabla de reclasificación. Luego de las primeras 3 fechas, el equipo solo tiene un punto producto de un empate ante Nacional.

Este jueves 27 de noviembre se enfrentaron a América de Cali en el Pascual Guerrero, equipo al que golearon en la fecha 20 de la primera fase, pero se llevaron una sorpresa y el equipo escarlata ganó en casa por 2-1, metiéndose en la pelea y dejando al DIM al borde de la eliminación.

Jugador del DIM se quejó del sistema de la Liga BetPlay

Medellín perdió la final del primer semestre ante Santa Fe y ahora todo parece indicar que no llegarán a esta instancia. A pesar de la regularidad del equipo a lo largo del año, no han sido efectivos en las instancias decisivas.

Daniel Londoño, lateral izquierdo del equipo antioqueño, se quejó del sistema de la Liga BetPlay en diálogo con 'Poncho' Morales, asegurando que este formato de campeonato no permite que los mejores equipos de la temporada terminen representando al país en torneos internacionales.

Simple y sencillo: nuestro fútbol es así. Esa es una de las razones por las cuales no siempre vamos a los torneos internacionales con los mejores equipos del año. Muchas vece el campeón no es el que mejor juega o mejor hace las cosas y eso convierte a que cualquiera de los ocho sea merecedor del título, no le quita esfuerzo a ninguno, pero es lo que pasa en nuestro fútbol.

Carlos Antonio Vélez y la crítica a Daniel Londoño

Tras estas declaraciones, Carlos Antonio Vélez cuestionó al jugador de Independiente Medellín, asegurando que la razón por la que el equipo está cerca de quedar eliminado corresponde a errores propios y no al sistema de campeonato.

"¿Qué culpa tiene la estaca, si la rana salta y se estaca? Medellín es último y todavía puede llegar, pero no echándole la culpa al campeonato y al sistema de juego. Hay que hablar de otras cosas que son mucho más importantes", añadió el analista.