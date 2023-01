¡Impactante! David Ospina sufrió una grave lesión y ya se conoce el tiempo de baja

Hace seis meses se creía que David Ospina iba a quedar en el olvido del fútbol de élite y de la Selección Colombia luego de tomar la decisión de salir del Napoli con rumbo al Al-Nassr de la exótica liga de Arabia Saudita, pero esa situación cambió en un abrir y cerrar de ojos.

La sorprendente y exorbitante contratación de Cristiano Ronaldo puso al equipo árabe en boca de todo el planeta y eso que todavía no ha debutado y por ende, también le dio un salto de calidad en lo deportivo a todos los jugadores, entre ellos el portero colombiano, que junto al portugués, es la máxima estrella del club.

La expectativa por ver a CR7 en su nuevo equipo colma la paciencia de sus seguidores cada día y más después de una semana de estar entrenando. Por ejemplo, este sábado no estuvo convocado para el partido contra Al-Shabab.

Pero una acción más desafortunada y que tiene que ver con Ospina fue lo que se robó la atención del encuentro. Sobre el final del partido, el arquero cayó mal al atajar un balón y sufrió una grave lesión en su codo.

Al-Shabab lanzó un centro al corazón del área al minuto 90+10 para intentar romper el empate 0-0. Saeed Alyami cabeceó la pelota, que quedó dividida en el área chica y que iba a ser impactada por otro jugador, pero para evitar el gol, David salió a cortar la jugada y al caer al campo se apoyó con su brazo derecho con todo su peso encima.

La repetición de la jugada deja ver cómo el codo del antioqueño se le dobla de manera abrupta. El jugador fue atendido por el cuerpo médico y salió de inmediato de la cancha en camilla y en medio de llanto.

Minutos después, Al-Nassr anunció que le práctico una radiografía a Ospina confirmando una lesión importante que lo dejara al menos mes y medio por fuera de los terrenos de juego.

"En el partido de hoy, nuestro portero David Ospina se lesionó. Los exámenes médicos mostraron una fractura en uno de los huesos del codo. Estará fuera de acción durante unas 6 semanas. Todos estamos contigo David Ospina, regresarás más fuerte", escribió el club en su cuenta de Twitter.

