Caliente reproche de hinchas de Everton a Mina: "Nos dejarás si descendemos, ¿verdad?"

Everton se encuentra en una situación bastante preocupante. Este sábado perdió 1-2 contra Southampton de local y cayó a la penúltima casilla de la tabla de la Premier League con 15 puntos, los mismos que el 'colero', precisamente el 'Soton'.

La hinchada no aguanta más este declive deportivo del club desde que partieron Carlo Ancelotti y James Rodríguez hace año y medio y buscan soluciones dentro de la directiva, pues apuntan que son los dueños quienes han hecho una cuestionable gestión que estaría llevando al equipo a esta situación en lo futbolístico.

En consecuencia, la afición entonó cánticos y portó pancartas pidiendo la venta del club en busca de un mejor rumbo, pero las protestas subieron de tono luego de la derrota y se dirigieron inclusive a los jugadores, con especial protagonismo de Yerry Mina.

El colombiano, que vio todo el partido desde el banco de suplentes, dejó el estadio Goodinson Park en su camioneta junto a su familia, y en las inmediaciones fue abordado por un grupo de hinchas del Everton que le obstruyeron el paso para recriminarle por el presente del equipo.

En vista que la actitud de estas personas no era grosera ni peligrosa y más bien civil, Mina se bajó de su vehículo para dialogar con ellos, quienes, con el calor normal que genera el fútbol, estaban preocupados por la situación de los 'toffees'.

Los ánimos comenzaron un poco caldeados con el reclamo de un hincha, quien le dijo al zaguero "Nos dejarás si descendemos, ¿verdad? Si descendemos a la Championship te irás, ¿verdad? Si bajamos a la Championship, ¿te quedarás? No, no te quedarás".

Luego, otro con tono de impotencia, pero de ánimo hacia Mina, le pidió: "Quiero que muestres corazón, muchacho. Muéstranos un poco de corazón. Sé un líder. Habla. Todo lo que queremos es pasión. Muéstranos un poco de pasión. Muéstrales que eres el hombre. Podrías ser nuestro capitán si hablas alto. Usa el brazalete".

En tanto, un Yerry Mina conciliador y entendiendo el contexto de los reclamos, les respondió: "Daré mi vida por este club". En medio de esta situación, algunos espectadores que pensaron que el ambiente estaba caldeado, le gritaban a los hinchas "déjenlo marchar" y "lleva a un niño en el coche".

