🔴 EN VIVO | Colombia 1-0 Uruguay en la Liga de Naciones Femenina: por un cupo al Mundial

72': Error de Katerin Tapia y cobran tiro libre indirecto para Uruguay en el área de Colombia. Por poco empata el equipo 'Charrúa'.

46': INICIA EL SEGUNDO TIEMPO EN CALI

45': Final del primer tiempo Gana Colombia 1-0 ante Uruguay. Colombia está clasificando al Mundial con este resultado.

13' GOOOOOOOL DE COLOMBIA. Gisela Robledo pone a Colombia en ventaja.

0': Inicia el partido en el Estadio Pascual Guerrero.

Colombia se juega un cupo para el Mundial de Brasil

La Selección Colombia Femenina disputa este viernes 5 de junio uno de los partidos más importantes de este 2026. 'La Tricolor' recibe a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali por la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, un encuentro que podría asegurar de manera anticipada su clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027.

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El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llegó en buena posición. Colombia ocupa el segundo lugar de la clasificación con 14 puntos y mantiene el invicto tras sumar cuatro victorias y dos empates en sus primeras seis presentaciones. La selección nacional depende de sus propios resultados para concretar el objetivo mundialista en las dos fechas restantes del torneo.

¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial Femenino de Brasil 2027?

La Liga de Naciones Femenina entrega dos cupos directos al Mundial y dos plazas para el repechaje internacional. Gracias a su campaña, Colombia llega a la recta final con una ventaja importante sobre varios de sus perseguidores. Si Colombia gana, clasificará anticipadamente a la cita orbital en Brasil.

Uruguay llega al encuentro con la necesidad de sumar para mantener opciones matemáticas en la competición, mientras que Colombia tiene la oportunidad de celebrar ante su afición un nuevo paso hacia una Copa Mundial.