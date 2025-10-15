🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Argentina se juegan el pase a la final del Mundial Sub-20: véalo en directo

Este miércoles 15 de octubre no es un día cualquiera para el fútbol juvenil continental. La Selección Colombia se enfrenta a Argentina en un electrizante choque que definirá al primer finalista del Mundial Sub-20 de la FIFA que se disputa en Chile.

El encuentro, que promete ser una batalla épica, podrá ser sintonizado en vivo por la señal principal del Canal RCN y todas nuestras plataformas digitales.

Este crucial partido es la oportunidad dorada para que la 'Tricolor' acceda por primera vez en su historia a la final de una Copa del Mundo masculina de esta categoría.

La sed de gloria es palpable, y el país se paraliza para apoyar a sus jóvenes talentos. Este partido iniciará a las 6:00p.m., pero contará con la mejor transmisión desde las 5:00p.m. por la señal del Canal RCN, nuestra app y por la señal en vivo de Deportes RCN

¿Cómo llegan Colombia y Argentina a la semifinal del Mundial Sub-20?

Ambas escuadras llegan a esta instancia con rendimientos admirables, manteniendo un invicto que las catapultó a la semifinal.

El equipo argentino ha demostrado una contundencia implacable, ostentando un récord perfecto de cinco victorias en cinco salidas.

Por su parte, la selección cafetera, liderada por César Torres, ha exhibido una mentalidad resiliente, superando obstáculos y firmando dos empates en su camino, sin ceder jamás la derrota.

Es el duelo del performance perfecto contra la tenacidad inquebrantable. Seis títulos mundiales separan a la albiceleste de una Colombia que busca su primera gran hazaña.

El peso de las bajas será un factor determinante en este choque de titanes. Argentina lamentará la ausencia del talentoso volante Carrizo, un motor de la ofensiva que ha sumado tres anotaciones y cuya creatividad será extrañada en la medular.

Colombia, por su parte, deberá reorganizar su ataque sin su máximo artillero, Villarreal, autor de un hat-trick en cuartos, quien también está fuera por acumulación de tarjetas.

El lateral colombiano Carlos Sarabia completa la lista de ausentes por sanción. A pesar de los nombres faltantes, el compromiso Colombia vs. Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20 promete estar lleno de emociones y estrategias ajustadas.

Los antecedentes históricos en categorías juveniles inclinan la balanza ligeramente a favor de los argentinos, que acumulan siete triunfos en 19 enfrentamientos, frente a las cinco victorias logradas por los colombianos y siete empates. Sin embargo, en un partido de esta magnitud, las estadísticas quedan a un lado.

La Selección Colombia vs. Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20 es una página en blanco donde solo cuenta el presente. No se pierda este choque de infarto y vea en vivo por el Canal RCN el camino a la gloria.