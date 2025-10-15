Cuánto cuesta Neyser Villarreal en el mercado y lo que se sabe sobre su futuro

Neyser Villarreal respondió a la confianza del técnico César Torres en el Mundial sub-20 de la FIFA. El delantero fue convocado a pesar de que no venía teniendo continuidad a nivel de clubes y fue decisivo para que el equipo llegara hasta las semifinales del certamen.

El delantero tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2025, pero debido a que no quiso renovar y que firmó un precontrato con Cruzeiro de Brasil para el 2026, las directivas y cuerpo técnico del cuadro bogotano tomaron la decisión de no dejarle sumar minutos a nivel oficial este semestre.

¿Cuánto cuesta Neyser Villarreal?

El delantero tumaqueño tiene un valor de 1.8 millones de euros en Transfermarkt. Sin embargo, se estima que el valor tenga un repunte una vez se termine la participación de Colombia en el Mundial sub-20. De hecho, llegó a costar 2.8 millones cuando salió goleador del Sudamericano en Venezuela.

'Ney' ya no negocia sus derechos deportivos, por lo que el equipo que lo quiera tendrá que hablar con Cruzeiro, que ya lo aseguró durante los próximos cinco años. De momento, no se ha hablado de el valor que tendría su cláusula de rescisión.

Los equipos que buscan a Neyser Villarreal en Europa

De acuerdo a lo reportado por Sport, medio cercano al FC Barcelona, Villarreal fue ofrecido a este equipo y había mucho interés, pero que por temas del fair-play financiero y que el Barça B descendió a cuarta división, no hubo una oferta concreta.

En cuanto a los equipos que estarían sondeando al goleador juvenil, se habla de que hay clubes de la Serie A de Italia y del fútbol inglés que intentarían quitárselo al Cruzeiro antes de que haga su debut en este club.