CANAL RCN
Deportes

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por fecha FIFA? Agéndese

La tricolor tendrá nuevamente acción en el mes de noviembre en su camino al Mundial 2026.

Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
01:36 p. m.
La Selección Colombia cerró este martes 14 de octubre su primera doble fecha FIFA que sirve como preparación de cara al Mundial de 2026, cita donde ya se encuentra clasificada.

Los amistosos de esta fecha FIFA sirvieron para que el técnico Néstor Lorenzo evaluara su nómina, todo pensando en el listado de convocados que estarán en la cita orbital del próximo año.

Ahora bien, los duelos ante México y Canadá no fueron los de cierre de este 2025, pues los pupilos de Néstor Lorenzo volverán a tener acción en poco tiempo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El combinado nacional volverá a disputar una nueva doble fecha FIFA en el mes de noviembre y así dar cierre definitivo al 2025.

El primer encuentro será contra la Selección de Nueva Zelanda el 15 de noviembre de 2025 en el Chase Stadium de La Florida, EE. UU., con inicio a las 7:00 PM (hora colombiana).

El segundo partido, que está estimado para el 18 de noviembre, tendrá un cambio sustancial, pues si bien ya se tenía un rival oficial para esta jornada (Nigeria), esto no será así, puesto que la selección africana se encontrará disputando el repechaje africano.

Hasta el momento, desde la FCF no se ha confirmado un rival para esta fecha, sin embargo, sí se está haciendo la gestión para encontrar uno y de alta competitividad.

