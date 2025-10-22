CANAL RCN
Deportes Video

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 3-0 Costa de Marfil, Mundial femenino sub-17: vea el juego en directo

Vea aquí en vivo y en directo el segundo juego de la selección Colombia femenina sub-17 frente a Costa de Marfil en el Mundial.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
01:31 p. m.
La selección Colombia femenina sub-17 afronta este miércoles 22 de octubre su segundo compromiso en el Mundial que se desarrolla en Marruecos, con el objetivo de reponerse del difícil debut ante España, encuentro que terminó con derrota 4-0. El combinado tricolor sabe que aún tiene margen para reaccionar en el certamen y buscará sumar sus primeros puntos frente a Costa de Marfil, un rival que también necesita ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

El compromiso se perfila como decisivo, ya que tanto Colombia como Costa de Marfil quedaron rezagadas tras la primera jornada. España, que este miércoles goleó 5-0 a Corea del Sur, tomó una ventaja considerable en el liderato del grupo, dejando a los otros tres equipos en una intensa lucha por el segundo lugar, que otorga un cupo directo a los cuartos de final.

El reto de superar el nerviosismo del debut

En su primera salida, Colombia mostró dificultades para mantener la posesión del balón y sufrió ante la velocidad y precisión de las europeas. Sin embargo, el grupo ha trabajado en recuperar la confianza y en ajustar los detalles que impidieron competir en igualdad de condiciones. Este segundo partido será una oportunidad para demostrar la verdadera identidad del equipo: orden, entrega y fortaleza física.

El cuerpo técnico ha insistido en la importancia de mantener la concentración desde el primer minuto, presionar alto y aprovechar las opciones de ataque que se generen, pues la efectividad será clave para lograr los tres puntos que permitan soñar con la clasificación.

Un partido clave para mantener vivas las aspiraciones

El duelo frente a Costa de Marfil no solo representa una revancha deportiva, sino también la posibilidad de seguir con vida en el torneo. Un triunfo dejaría a Colombia bien posicionada para su último partido del grupo, que será el sábado frente a Corea del Sur, en un cierre que podría definir la clasificación a los cuartos de final.

La afición colombiana mantiene la ilusión intacta y confía en que las jóvenes futbolistas podrán revertir el inicio adverso. La cita en Marruecos sigue abierta, y la selección tricolor buscará que este miércoles marque el punto de inflexión en su camino mundialista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

