¿Por qué Neyser no recibió la Bota de Oro a pesar de tener los mismos goles que el ganador?

El delantero colombiano Neyser Villarreal fue una de las grandes figuras del reciente Mundial Sub-20 que concluyó con el título de Marruecos. El atacante del seleccionado nacional cerró una destacada participación con cinco goles y una asistencia, siendo pieza clave en el tercer puesto que logró Colombia. Sin embargo, pese a su brillante actuación, el artillero no recibió la Bota de Oro del torneo, galardón que finalmente fue adjudicado al estadounidense Benjamín Cremaschi, quien también anotó cinco tantos pero superó al colombiano por criterio de desempate.

El reglamento que definió al máximo goleador

De acuerdo con las normas establecidas por la FIFA para sus competiciones oficiales, cuando dos o más jugadores finalizan con la misma cantidad de goles, el desempate para definir al ganador de la Bota de Oro se realiza según el número de asistencias otorgadas durante el torneo. En caso de persistir la igualdad, el siguiente criterio es el de menor cantidad de minutos disputados.

En esta edición, cuatro futbolistas cerraron el certamen con cinco anotaciones: Benjamín Cremaschi (Estados Unidos), Lucas Michel (Francia), Neyser Villarreal (Colombia) y Yassir Zabiri (Marruecos). No obstante, Cremaschi sumó más asistencias que los demás competidores, lo que le permitió quedarse con el prestigioso reconocimiento. Villarreal, por su parte, acumuló una asistencia en 463 minutos jugados, cifra que no fue suficiente para imponerse en el desempate.

Un Mundial consagratorio para Neyser Villarreal

Más allá de no recibir el premio individual, el Mundial Sub-20 de Chile representó un punto alto en la joven carrera del atacante colombiano. Villarreal fue determinante en la ofensiva del equipo, aportó goles decisivos y se consolidó como una de las revelaciones del torneo. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes internacionales, y su futuro ahora es uno de los temas más comentados en el entorno del fútbol colombiano.

Aunque el reglamento no le permitió quedarse con la Bota de Oro, Neyser Villarreal cerró su participación con honores y dejó una huella imborrable en la afición tricolor, confirmando que su talento está listo para dar el salto a un nuevo nivel competitivo.