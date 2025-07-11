CANAL RCN
Deportes Video

🔴 Colombia 0-0 El Salvador por el Mundial Sub-17: reviva los mejores momentos del partido

Tras el empate ante Alemania en el debut del Mundial Sub-17, la Selección Colombia se medirá ante El Salvador en la segunda jornada.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
07:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia Sub‑17 se enfrenta este viernes 7 de noviembre a las 7:30 a.m. (hora Colombia) a la Selección de El Salvador en la segunda jornada de la fase de grupos del Copa Mundial de la FIFA Masculina Sub‑17 Catar 2025.

El escenario se llevará a cabo el complejo deportivo Aspire Zone Rayan, en Catar.

La Selección Colombia podría clasificar anticipadamente

Tras el empate 1-1 ante Selección de Alemania Sub‑17 en el debut, la Selección Colombia llega con la moral alta, aunque con la urgencia de afinar la puntería ofensiva.

¡Oficial! Esta será la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026
RELACIONADO

¡Oficial! Esta será la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026

El combinado dirigido por Fredy Hurtado demostró carácter ante Alemania, remontando un temprano gol de los europeos, por lo que ahora busca dar un paso firme hacia la clasificación.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Los aficionados en Colombia podrán seguir el encuentro por la señal de Canal RCN, así como a través de su aplicación oficial y el canal de YouTube de RCN desde las 7:30 a.m.

Es una gran oportunidad para sumarse desde el inicio y vivir la pasión juvenil del fútbol mundial.

¡Win Sports es Mundial! El canal deportivo adquirió los derechos de la Copa del Mundo 2026
RELACIONADO

¡Win Sports es Mundial! El canal deportivo adquirió los derechos de la Copa del Mundo 2026

Este partido representa una oportunidad clave para Colombia: una victoria ante El Salvador le permitiría ponerse con cuatro puntos y depender más de sí misma en el Grupo G.

Mientras tanto, El Salvador afronta el reto con ánimo de reivindicación luego de una derrota contundente en su primer partido del certamen.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Muchas novedades: esta es la convocatoria oficial de la selección Colombia

Millonarios

Carlos Darwin Quintero ya decidió: dan por hecho su acuerdo tras no convencerse de Santa Fe

Liga BetPlay

¡Fecha decisiva! Así se jugará la jornada 19 de la Liga BetPlay 2025-II

Otras Noticias

Prima

Cambios en la prima de diciembre en 2025 con la reforma laboral: ¿Quiénes recibirían más dinero?

La reforma laboral de 2025 traerá cambios que podrían aumentar la prima de diciembre para algunos trabajadores en Colombia.

Viral

Yina Calderón mencionó el nombre de Altafulla frente a Karina: ¿cómo reaccionó?

Las creadoras de contenido interactuaron durante una actividad en el reality internacional en el que se encuentran.

Salud mental

Por qué pensar en el futuro genera ansiedad y cómo gestionar la incertidumbre

Antioquia

Extraña desaparición de Emiliana Castillón en Venecia, Antioquia: video sería prueba clave

España

Sanguinaria célula del Tren de Aragua en España fue desmantelada en operativo de película: VIDEO