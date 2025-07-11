🔴 Colombia 0-0 El Salvador por el Mundial Sub-17: reviva los mejores momentos del partido

La Selección Colombia Sub‑17 se enfrenta este viernes 7 de noviembre a las 7:30 a.m. (hora Colombia) a la Selección de El Salvador en la segunda jornada de la fase de grupos del Copa Mundial de la FIFA Masculina Sub‑17 Catar 2025.

El escenario se llevará a cabo el complejo deportivo Aspire Zone Rayan, en Catar.

La Selección Colombia podría clasificar anticipadamente

Tras el empate 1-1 ante Selección de Alemania Sub‑17 en el debut, la Selección Colombia llega con la moral alta, aunque con la urgencia de afinar la puntería ofensiva.

El combinado dirigido por Fredy Hurtado demostró carácter ante Alemania, remontando un temprano gol de los europeos, por lo que ahora busca dar un paso firme hacia la clasificación.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Los aficionados en Colombia podrán seguir el encuentro por la señal de Canal RCN, así como a través de su aplicación oficial y el canal de YouTube de RCN desde las 7:30 a.m.

Es una gran oportunidad para sumarse desde el inicio y vivir la pasión juvenil del fútbol mundial.

Este partido representa una oportunidad clave para Colombia: una victoria ante El Salvador le permitiría ponerse con cuatro puntos y depender más de sí misma en el Grupo G.

Mientras tanto, El Salvador afronta el reto con ánimo de reivindicación luego de una derrota contundente en su primer partido del certamen.