¡Oficial! Esta será la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026

"La piel definitiva para un país lleno de magia" "Mariposas amarillas que nos acompañan en búsqueda del sueño" Así lanzó Adidas y la Selección Colombia la camiseta con la que la 'tricolor' jugará el Mundial de Fútbol de 2026.

Estará disponible a partir del 06 de noviembre en la página oficial de Adidas y en tiendas físicas.​

De esta manera, la Selección Colombia se prepara para su cita mundialista que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.