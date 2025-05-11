¡Oficial! Esta será la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026
La Selección Colombia y Adidas hicieron oficial la nueva camiseta de la 'tricolor'. Con ella jugarán el Mundial de Fútbol 2026.
Noticias RCN
noviembre 05 de 2025
10:35 a. m.
"La piel definitiva para un país lleno de magia" "Mariposas amarillas que nos acompañan en búsqueda del sueño" Así lanzó Adidas y la Selección Colombia la camiseta con la que la 'tricolor' jugará el Mundial de Fútbol de 2026.
Estará disponible a partir del 06 de noviembre en la página oficial de Adidas y en tiendas físicas.
De esta manera, la Selección Colombia se prepara para su cita mundialista que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.