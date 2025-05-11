¡Win Sports es Mundial! El canal deportivo adquirió los derechos de la Copa del Mundo 2026

El canal deportivo Win Sports dio a conocer una noticia que marca un antes y un después en su historia: por primera vez, será el encargado de transmitir oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el evento futbolístico más importante del planeta.

Gracias a este acuerdo sin precedentes, millones de colombianos podrán disfrutar desde sus hogares de la pasión mundialista con una cobertura especial que incluirá 25 partidos en total.

El torneo, que se disputará por primera vez en tres países sede: Estados Unidos, Canadá y México, reunirá a 48 selecciones nacionales, cifra récord en la historia del campeonato, y promete ser una edición vibrante llena de emociones, historias y talento internacional.

Win Sports transmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026

Andrea Guerrero, presidente de Win Sports confirmó:

Es un logro histórico para nosotros y una gran noticia para todos los amantes del fútbol. Transmitir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por primera vez nos llena de orgullo y nos compromete a ofrecer una experiencia inolvidable, con el profesionalismo, la pasión y la calidad que nos caracterizan. Estamos felices de traer a Colombia la emoción del Mundial y de que los colombianos disfruten de este evento como se merecen

Además de las transmisiones en directo, el canal desplegará equipos periodísticos en las sedes del torneo para brindar una cobertura integral: entrenamientos, conferencias de prensa, historias de las ciudades anfitrionas y el ambiente que rodeará cada encuentro.

Win Sports se tomará el Mundial de Fútbol 2026

Durante el certamen, la programación de Win Sports girará en torno al Mundial, con análisis, programas especiales, entrevistas exclusivas, reportajes y contenido digital que permitirá a los fanáticos vivir cada minuto como si estuvieran en el estadio.

Con esta adquisición, Win Sports consolida su liderazgo en la televisión deportiva colombiana, sumando este histórico logro a su portafolio de grandes competiciones como el Fútbol Profesional Colombiano, el Brasileirão, la Supercopa y Copa de Portugal, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Esta apuesta reafirma su compromiso de llevar el mejor fútbol del mundo a los hogares colombianos y elevar el estándar de la cobertura deportiva en el país.