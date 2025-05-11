CANAL RCN
Deportes

¡Win Sports es Mundial! El canal deportivo adquirió los derechos de la Copa del Mundo 2026

Win Sports hace historia: transmitirá por primera vez la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Win Sports transmitirá el Mundial de Fútbol 2026.
Foto: AFP y Win Sports

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
08:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El canal deportivo Win Sports dio a conocer una noticia que marca un antes y un después en su historia: por primera vez, será el encargado de transmitir oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el evento futbolístico más importante del planeta.

¡Qué zapatazo, Lucho! Díaz marcó su primer golazo en Champions con Bayern Múnich
RELACIONADO

¡Qué zapatazo, Lucho! Díaz marcó su primer golazo en Champions con Bayern Múnich

Gracias a este acuerdo sin precedentes, millones de colombianos podrán disfrutar desde sus hogares de la pasión mundialista con una cobertura especial que incluirá 25 partidos en total.

El torneo, que se disputará por primera vez en tres países sede: Estados Unidos, Canadá y México, reunirá a 48 selecciones nacionales, cifra récord en la historia del campeonato, y promete ser una edición vibrante llena de emociones, historias y talento internacional.

Win Sports transmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026

Andrea Guerrero, presidente de Win Sports confirmó:

Es un logro histórico para nosotros y una gran noticia para todos los amantes del fútbol. Transmitir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por primera vez nos llena de orgullo y nos compromete a ofrecer una experiencia inolvidable, con el profesionalismo, la pasión y la calidad que nos caracterizan. Estamos felices de traer a Colombia la emoción del Mundial y de que los colombianos disfruten de este evento como se merecen

¿Cuánto cuesta el balón con el que se jugará el Mundial 2026? Precios y versiones
RELACIONADO

¿Cuánto cuesta el balón con el que se jugará el Mundial 2026? Precios y versiones

Además de las transmisiones en directo, el canal desplegará equipos periodísticos en las sedes del torneo para brindar una cobertura integral: entrenamientos, conferencias de prensa, historias de las ciudades anfitrionas y el ambiente que rodeará cada encuentro.

Win Sports se tomará el Mundial de Fútbol 2026

Durante el certamen, la programación de Win Sports girará en torno al Mundial, con análisis, programas especiales, entrevistas exclusivas, reportajes y contenido digital que permitirá a los fanáticos vivir cada minuto como si estuvieran en el estadio.

Colombia empató 1-1 con Alemania en su debut del Mundial Sub-17: vea los goles
RELACIONADO

Colombia empató 1-1 con Alemania en su debut del Mundial Sub-17: vea los goles

Con esta adquisición, Win Sports consolida su liderazgo en la televisión deportiva colombiana, sumando este histórico logro a su portafolio de grandes competiciones como el Fútbol Profesional Colombiano, el Brasileirão, la Supercopa y Copa de Portugal, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Esta apuesta reafirma su compromiso de llevar el mejor fútbol del mundo a los hogares colombianos y elevar el estándar de la cobertura deportiva en el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

La contundente defensa de Harry Kane a Luis Díaz, tras polémica expulsión ante PSG

Mercado de Fichajes

Darwin Quintero no va más en Pereira: ya suena para tres grandes de la Liga BetPlay

Luis Díaz

Luis Enrique se pronunció sobre expulsión de Luis Díaz: fue claro con la jugada

Otras Noticias

Cine

Polémica en ‘Stranger Things’: Millie Bobby denuncia acoso laboral contra David Harbour

Las acusaciones estarían relacionadas con acoso psicológico, hostigamiento y comportamientos intimidatorios.

Enfermedades

Estudio refuerza interés sobre las vacunas contra el Covid en niños y adolescentes

Según el estudio, los jóvenes corren mayores riesgos de desarrollar problemas tras una infección por la enfermedad que por los efectos secundarios de las vacunas.

Dólar

Dólar sorprendió y cambió de tendencia este 5 de noviembre en Colombia: así se cotiza la divisa

Valle del Cauca

Desarticulan a 'Los de la Pradera', la banda que traficaba droga mediante trueque con gasolina y cigarrillos

Redes sociales

Muere legendaria actriz de Hollywood y nominada al Óscar: esto se sabe