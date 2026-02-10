Jugador de Millonarios terminó con fractura vs DIM y será baja por varias semanas
El técnico Alberto Gamero perderá a una pieza importante en un tramo determinante de la temporada para Millonarios.
Ángel Ballén
02:57 p. m.
En Millonarios se confirmó una dura baja tras el partido donde visitaron a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, pues uno de los hombres de confianza de Alberto Gamero terminó con una fractura que lo sacará varias semanas de competencia.
Se trata del defensor central Jorge Arias, quien fue inicialista en este compromiso y jugó los 90 minutos sin aparentes gestión de lesión. Sin embargo, previo al partido de Millonarios ante Barranquilla FC por Copa BetPlay, se confirmó la gravedad del caso.
¿Qué le pasó a Jorge Arias?
A través de un comunicado oficial, Millonarios informó que el defensor valduparense sufrió una fractura del cuarto dedo del pie derecho. "El defensor ya inició su proceso de rehabilitación. Incapacidad según evolución".
La lesión de Arias podría dejarlo por fuera de las canchas entre 3 y 5 semanas. Habrá que ver si el jugador logra recuperarse rápidamente para volver a estar disponible para Gamero.
Millonarios actualiza la recuperación de otros cuatro jugadores
- Carlos Sarabia: evoluciona de manera adecuada tras la lesión de aductores y continúa con manejo del proceso inflamatorio.
- Samuel Martín: avanza satisfactoriamente en su recuperación de la contusión de tobillo y este fin de semana iniciaría trabajos de campo.
- Rodrigo Contreras: presenta una evolución positiva frente al trabajo de cargas establecido para su actual fase de recuperación.
- Mateo García: evoluciona favorablemente y ya se encuentra en la tercera fase de rehabilitación.