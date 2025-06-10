CANAL RCN
Deportes

¡Prográmese! Estos son los partidazos, con fechas y horarios, en los octavos de final del Mundial Sub-20

Los octavos de final comenzarán a jugarse desde el martes 7 de octubre de 2025. ¡Agéndese!

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
10:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 5 de octubre de 2025 terminó de jugarse la fase de grupos del Mundial Sub-20.

Los clasificados fueron Colombia, Argentina, Ucrania, Chile, España, México, Nigeria, Japón, Paraguay, Noruega, Francia, Corea del Sur, Italia, Estados Unidos, Marruecos y Sudáfrica.

¡Todo está definido! Este es el camino de la Selección Colombia para soñar con el título del Mundial Sub-20
RELACIONADO

¡Todo está definido! Este es el camino de la Selección Colombia para soñar con el título del Mundial Sub-20

Por lo tanto, los octavos de final comenzarán a jugarse desde el martes 7 de octubre hasta el 9 de octubre.

¿Cómo quedaron los cruces? ¿A qué hora serán? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Estos son los partidazos de octavos de final del Mundial Sub-20, con la presencia de la Selección Colombia

  • Martes 7 de octubre de 2025:

Ucrania vs. Chile, a las 2:30 de la tarde.

Chile vs. México, a las 6:00 de la tarde.

  • Miércoles 8 de octubre de 2025:

Argentina vs. Nigeria, a las 2:30 de la tarde.

Colombia vs. Sudáfrica, a las 2:30 de la tarde.

Paraguay vs. Noruega, a las 6:00 de la tarde.

Japón vs. Francia, a las 6:00 de la tarde.

  • Jueves 8 de octubre de 2025:

Estados Unidos vs. Italia, a las 2:30 de la tarde.

Marruecos vs. Corea del Sur, a las 6:00 de la tarde.

¿Y qué rival tendría que enfrentar la Selección Colombia en caso de avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub-20?

Después de los respectivos cruces de octavos de final y en la hipotética situación de que la Selección Colombia supere a Sudáfrica, tendría que jugar en los cuartos de final contra el ganador entre Ucrania y España.

Se definió el rival de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial sub-20
RELACIONADO

Se definió el rival de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial sub-20

Ucrania terminó primera del grupo B tras sumar siete puntos, mientras que España clasificó como una de las mejores terceras tras conseguir cuatro unidades en el grupo C.

Los rivales de Ucrania fueron Paraguay, Corea del Sur y Panamá, y España jugó vs. Brasil, México y Marruecos.

Es importante tener en cuenta que los partidos de los cuartos de final del Mundial Sub-20 se jugarían desde el sábado 11 de octubre de 2025.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¡Todo está definido! Este es el camino de la Selección Colombia para soñar con el título del Mundial Sub-20

Atlético Nacional

¿Cuándo habrá director técnico en Atlético Nacional? El presidente del club respondió con contundencia

Liga BetPlay

¡Arde el descenso! Así quedó la tabla tras el empate agónico a Chicó, la remontada de Unión y la victoria del Cali

Otras Noticias

Francia

Gisèle Pelicot regresa al tribunal en Francia tras la apelación de un hombre acusado por violación

Este lunes Husamettin Dogan comparece libre como único acusado ante el tribunal de Nimes.

Defensoría del Pueblo

Defensoría lanzó alerta por inclusión de ex-AUC en procesos de verdad

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó su profunda preocupación frente al enfoque del proyecto en al menos seis puntos.

Artistas

Artistas colombianos plantean crear un búnker millonario: el proyecto quedó captado en video

Ministerio de Transporte

Las multas de tránsito más frecuentes en la semana de receso escolar en Colombia

Cuidado personal

¿Qué es la propiocepción y cuál es su importancia para sobrevivir día a día?