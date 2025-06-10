¡Prográmese! Estos son los partidazos, con fechas y horarios, en los octavos de final del Mundial Sub-20

El pasado 5 de octubre de 2025 terminó de jugarse la fase de grupos del Mundial Sub-20.

Los clasificados fueron Colombia, Argentina, Ucrania, Chile, España, México, Nigeria, Japón, Paraguay, Noruega, Francia, Corea del Sur, Italia, Estados Unidos, Marruecos y Sudáfrica.

Por lo tanto, los octavos de final comenzarán a jugarse desde el martes 7 de octubre hasta el 9 de octubre.

¿Cómo quedaron los cruces? ¿A qué hora serán?

Estos son los partidazos de octavos de final del Mundial Sub-20, con la presencia de la Selección Colombia

Martes 7 de octubre de 2025:

Ucrania vs. Chile, a las 2:30 de la tarde.

Chile vs. México, a las 6:00 de la tarde.

Miércoles 8 de octubre de 2025:

Argentina vs. Nigeria, a las 2:30 de la tarde.

Colombia vs. Sudáfrica, a las 2:30 de la tarde.

Paraguay vs. Noruega, a las 6:00 de la tarde.

Japón vs. Francia, a las 6:00 de la tarde.

Jueves 8 de octubre de 2025:

Estados Unidos vs. Italia, a las 2:30 de la tarde.

Marruecos vs. Corea del Sur, a las 6:00 de la tarde.

¿Y qué rival tendría que enfrentar la Selección Colombia en caso de avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub-20?

Después de los respectivos cruces de octavos de final y en la hipotética situación de que la Selección Colombia supere a Sudáfrica, tendría que jugar en los cuartos de final contra el ganador entre Ucrania y España.

Ucrania terminó primera del grupo B tras sumar siete puntos, mientras que España clasificó como una de las mejores terceras tras conseguir cuatro unidades en el grupo C.

Los rivales de Ucrania fueron Paraguay, Corea del Sur y Panamá, y España jugó vs. Brasil, México y Marruecos.

Es importante tener en cuenta que los partidos de los cuartos de final del Mundial Sub-20 se jugarían desde el sábado 11 de octubre de 2025.