¿Prohibido hablar español? La medida de FIFA que desató críticas en el Mundial 2026

La FIFA quedó en el centro de la controversia durante el Mundial 2026 tras aplicar una norma que, en la práctica, impidió que periodistas y futbolistas se comunicaran en español durante varias ruedas de prensa oficiales.

La situación generó críticas debido a que México es uno de los tres países anfitriones del torneo y el español es su idioma oficial.

El episodio más comentado ocurrió en la previa del partido entre Brasil y Marruecos. Un periodista español intentó formular una pregunta a Vinícius Jr. en español, pero fue detenido por un oficial de la FIFA, quien explicó que las conferencias solo contaban con traducción para el inglés y los idiomas de las dos selecciones involucradas.

“Nosotros no tenemos español en interpretación remota. Pregunta en inglés o en las lenguas que usamos hoy”, indicó el representante del organismo.

La decisión que desató las críticas

La reacción no tardó en llegar. Vinícius Jr., que vive en España desde hace varios años, incluso animó al periodista a continuar en español. Sin embargo, la regla se mantuvo y el delantero terminó escuchando la traducción mediante auriculares.

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Situaciones similares se repitieron con Achraf Hakimi y Frenkie de Jong. Ambos futbolistas demostraron entender el idioma, pero las preguntas y respuestas debieron ajustarse a las normas establecidas por la organización.

La medida fue interpretada por muchos aficionados y comunicadores como una exclusión innecesaria de una de las lenguas más habladas del planeta. En redes sociales aparecieron mensajes cuestionando que el español no tuviera un espacio garantizado en un Mundial que también se desarrolla en territorio mexicano.

FIFA rectifica tras la presión

Ante la creciente polémica, una fuente cercana a la organización explicó a la AFP que los servicios de traducción son solicitados por cada selección según sus necesidades. No obstante, confirmó que el español sería incorporado a las opciones de interpretación simultánea.

De hecho, la plataforma oficial de la FIFA ya habilitó este servicio, una decisión que busca apagar una controversia que tocó un tema sensible: la identidad cultural y lingüística de uno de los países anfitriones del Mundial.

La discusión deja una pregunta abierta: ¿puede un torneo global prescindir del español cuando millones de aficionados, periodistas y jugadores lo utilizan cada día?