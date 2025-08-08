🔴EN VIVO🔴 Etapa 8 de Vuelta a Colombia 2025, hoy viernes 8 de agosto

La Vuelta a Colombia sigue con su acción este viernes 8 de agosto con el desarrollo de la octava etapa, una jornada que sobre el papel pinta para los velocistas.

Luego de la victoria en la séptima etapa de Wilmar Paredes, la fracción de este viernes propone un recorrido de 168,2 kilómetros que partirá de la ciudad de Cali y llegará a La Tebaida, en el Quindío.

RELACIONADO Nairo Quintana confirmó si se retira del ciclismo profesional ante rumores

El perfil incluye tres esprints intermedios bonificados y un puerto de cuarta categoría en el kilómetro 155,5: el Alto de Ladrillera, con una subida de 3,1 km al 4,5 % de inclinación.

Cierres viales que habrá por el paso de la Vuelta a Colombia 2025

La salida de Cali estará cerrada a partir de las 8:00 a.m. (hora COL), con salida desde las Canchas Panamericanas hacia el Paseo del Comercio.

Más adelante, sobre las 11:30 am, se presentarán cierres en esa entrada al Eje Cafetero, puesto que los corredores emprenderán el camino hacia la municipalidad de La Tebaida, lugar donde llegará el pelotón.

Así está la clasificación general de la Vuelta a Colombia