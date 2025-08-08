CANAL RCN
Deportes Video

🔴EN VIVO🔴 Etapa 8 de Vuelta a Colombia 2025, hoy viernes 8 de agosto

Este viernes 8 de agosto se correrá la octava etapa de la Vuelta a Colombia 2025. Vea la fracción en vivo y en directo.

agosto 08 de 2025
07:22 a. m.
La Vuelta a Colombia sigue con su acción este viernes 8 de agosto con el desarrollo de la octava etapa, una jornada que sobre el papel pinta para los velocistas.

Luego de la victoria en la séptima etapa de Wilmar Paredes, la fracción de este viernes propone un recorrido de 168,2 kilómetros que partirá de la ciudad de Cali y llegará a La Tebaida, en el Quindío.

El perfil incluye tres esprints intermedios bonificados y un puerto de cuarta categoría en el kilómetro 155,5: el Alto de Ladrillera, con una subida de 3,1 km al 4,5 % de inclinación.

Cierres viales que habrá por el paso de la Vuelta a Colombia 2025

La salida de Cali estará cerrada a partir de las 8:00 a.m. (hora COL), con salida desde las Canchas Panamericanas hacia el Paseo del Comercio.

Más adelante, sobre las 11:30 am, se presentarán cierres en esa entrada al Eje Cafetero, puesto que los corredores emprenderán el camino hacia la municipalidad de La Tebaida, lugar donde llegará el pelotón.

Así está la clasificación general de la Vuelta a Colombia

  1. Rodrigo Contreras - Nu Colombia - 22:15:22
  2. Diego Camargo - Team Medellín - EPM - 1:04
  3. Yonathan Eugenio - Energía de Boyacá - 1:20
  4. Yeison Reyes - Orgullo Paisa - 1:50
  5. Sebastián Castaño - Team Sistecrédito - 6:34
  6. Robinson López - GW Erco Shimano - 7:13
  7. Juan Duego Alba - Nu Colombia - 8:25
  8. Albeiro Piraz - Hino-One-La red-Suzuki - 10:10
  9. Edgar Pinzón - GW Erco Shimano - 11:06
  10. Daniel Alejandro Méndez - Orgullo Paisa - 11:59
