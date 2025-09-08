🔴EN VIVO🔴 Etapa 9 de Vuelta a Colombia 2025, hoy sábado 9 de agosto

La Vuelta Colombia llega este sábado con el desarrollo de su penúltima etapa, una fracción exigente que contará con un recorrido de 217 kilómetros entre Alvarado - Lérida - Mariquita - Honda - Guaduas - Villeta - La Vega - Alto del Vino.

Para esta jornada, los favoritos se sacarán chispas en la montaña, pues se contará con cuatro puertos de montaña, siendo dos de ellos de primera categoría y uno de fuera de categoría.

El tramo más exigente será la llegada al Alto del Vino un puerto con 29,8 kilómetros al 5,8 % de pendiente media, perfecto para los favoritos en la general.

Por el momento, la general es liderada por el actual campeón Rodrigo Contreras (Nu Colombia), siendo seguido por Diego Camargo y Yonathan Eugenio.

Así está la clasificación general

Rodrigo Contreras – Nu Colombia – 25:57:52 Diego Andrés Camargo – Team Medellín - EPM – +1:04 Yonathan Miguel Eugenio – Energía de Boyacá – +1:20 Yeison Sebastián Reyes – Orgullo Paisa – +1:56 Sebastián Alexander Castaño – Team Sistecredito – +6:34 Robinson Fabián López – GW Erco Shimano – +7:13 Juan Diego Alba – Nu Colombia – +8:25 Yesid Albeiro Pira – Hino-One-La red-Suzuki – +10:10 Edgar Andrés Pinzón – GW Erco Shimano – +11:06 Daniel Alejandro Méndez – Orgullo Paisa – +11:59

¿Por dónde ver la etapa 9 de la Vuelta Colombia?

La etapa nueve de la Vuelta a Colombia se podrá seguir por el Canal RCN, con el relato de Mario Sábato y el comentario de Juan Charry desde las 11 de la mañana.