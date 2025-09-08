CANAL RCN
🔴EN VIVO🔴 Etapa 9 de Vuelta a Colombia 2025, hoy sábado 9 de agosto

Este sábado 9 de agosto se correrá la novena etapa de la Vuelta a Colombia 2025. Vea la fracción en vivo y en directo.

agosto 09 de 2025
08:23 a. m.
La Vuelta Colombia llega este sábado con el desarrollo de su penúltima etapa, una fracción exigente que contará con un recorrido de 217 kilómetros entre Alvarado - Lérida - Mariquita - Honda - Guaduas - Villeta - La Vega - Alto del Vino.

Para esta jornada, los favoritos se sacarán chispas en la montaña, pues se contará con cuatro puertos de montaña, siendo dos de ellos de primera categoría y uno de fuera de categoría.

Nairo Quintana confirmó si se retira del ciclismo profesional ante rumores

El tramo más exigente será la llegada al Alto del Vino un puerto con 29,8 kilómetros al 5,8 % de pendiente media, perfecto para los favoritos en la general.

Por el momento, la general es liderada por el actual campeón Rodrigo Contreras (Nu Colombia), siendo seguido por Diego Camargo y Yonathan Eugenio.

Así está la clasificación general

  1. Rodrigo Contreras – Nu Colombia – 25:57:52
  2. Diego Andrés Camargo – Team Medellín - EPM – +1:04
  3. Yonathan Miguel Eugenio – Energía de Boyacá – +1:20
  4. Yeison Sebastián Reyes – Orgullo Paisa – +1:56
  5. Sebastián Alexander Castaño – Team Sistecredito – +6:34
  6. Robinson Fabián López – GW Erco Shimano – +7:13
  7. Juan Diego Alba – Nu Colombia – +8:25
  8. Yesid Albeiro Pira – Hino-One-La red-Suzuki – +10:10
  9. Edgar Andrés Pinzón – GW Erco Shimano – +11:06
  10. Daniel Alejandro Méndez – Orgullo Paisa – +11:59

¿Por dónde ver la etapa 9 de la Vuelta Colombia?

La etapa nueve de la Vuelta a Colombia se podrá seguir por el Canal RCN, con el relato de Mario Sábato y el comentario de Juan Charry desde las 11 de la mañana.

