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Egan Bernal dio golpe en la montaña y regresó al top 10 del Giro de Italia: así quedó la general

Egan Bernal volvió al top 10 del Giro de Italia 2026 tras destacarse en la exigente etapa 16 de montaña. Así quedó la clasificación general.

Egan Bernal: Giro de Italia
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
11:31 a. m.
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La etapa 16 del Giro de Italia 2026 dejó emociones fuertes en la alta montaña y tuvo como gran protagonista al colombiano Egan Bernal, quien volvió a meterse en el top 10 de la clasificación general después de una destacada actuación en los Alpes suizos.

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La jornada, disputada entre Bellinzona y la estación de esquí de Cori, fue ganada nuevamente por Jonas Vingegaard, quien confirmó que es el hombre más fuerte de esta edición del Giro. El danés atacó a falta de 6,5 kilómetros para la meta y cruzó en solitario la línea de llegada, ampliando todavía más su ventaja sobre sus perseguidores.

Con este triunfo, el corredor del Team Visma | Lease a Bike consiguió su cuarta victoria en la competencia y quedó muy cerca de conquistar el título en Roma.

Egan Bernal brilló trabajando para INEOS

Más allá del resultado de Vingegaard, uno de los nombres más destacados del día fue el de Bernal. El colombiano realizó un importante trabajo en el ascenso final para ayudar a su compañero Thymen Arensman, quien pelea por el podio de la carrera.

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El esfuerzo del colombiano dio resultados. Gracias a su rendimiento en la montaña y ser séptimo en la etapa 16, Bernal logró ascender hasta la décima posición de la general, quedando a 9 minutos y 44 segundos del líder.

Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026

  1. Jonas Vingegaard – 62h 10' 26''
  2. Felix Gall – a 4' 03''
  3. Thymen Arensman – a 4' 27''
  4. Jai Hindley – a 5' 00''
  5. Afonso Eulálio – a 5' 40''
  6. Derek Gee – a 7' 09''
  7. Michael Storer – a 7' 14''
  8. Davide Piganzoli – a 7' 57''
  9. Ben O'Connor – a 9' 20''
  10. Egan Bernal – a 9' 44''.
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