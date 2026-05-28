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Ojo, Santa Fe: los posibles rivales en Copa Sudamericana y el millonario premio que ganó

Santa Fe quedó eliminado de la Libertadores, pero clasificó al repechaje de la Copa Sudamericana. Conozca sus posibles rivales y los millones que ganó en el torneo continental.

Santa Fe avanzó a Copa Sudamericana
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
06:46 a. m.
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Independiente Santa Fe cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores con una victoria importante ante Peñarol 0-1, pero el triunfo no le alcanzó para avanzar a los octavos de final del torneo continental.

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Aun así, el cuadro cardenal logró asegurar un cupo en el repechaje de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a uno de los equipos que terminó segundo en la fase de grupos de ese certamen.

Posibles rivales de Santa Fe en la Copa Sudamericana

El equipo bogotano ahora deberá esperar la definición completa del cuadro este jueves 28 de mayo para conocer oficialmente a su rival.

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Santa Fe será ubicado según la cantidad de puntos obtenidos en Libertadores y desde allí se determinará el cruce para la ronda de repechaje, que se jugará en partidos de ida y vuelta.

Entre los posibles rivales aparecen clubes históricos y otros de gran presente en el continente. La lista incluye a Macará de Ecuador, América de Cali o Tigre de Argentina —grupo que todavía se define—, además de Cienciano, O’Higgins, Santos, Caracas, Gremio, Vasco da Gama y Bragantino, que ya confirmaron su participación en el repechaje.

El millonario premio que aseguró Santa Fe

Más allá de no avanzar en Libertadores, Santa Fe sí consiguió una importante suma de dinero gracias a su campaña internacional. El club se embolsilló aproximadamente 4.18 millones de dólares, cifra que supera los 15.100 millones de pesos colombianos.

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Y es que por disputar la fase de grupos recibió cerca de 3 millones de dólares. A eso se suman 680 mil dólares por mérito deportivo, producto de las victorias obtenidas durante el torneo, y otros 500 mil dólares por clasificar al repechaje de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ahora, el reto para Santa Fe será mantener el nivel mostrado en Montevideo y buscar seguir avanzando en el segundo torneo más importante del continente, el cual ya ganó en 2015.

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