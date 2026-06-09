Mundial 2026: ¡Fecha y hora de los partidos que transmitirá EN VIVO y GRATIS el Canal RCN en la primera semana!

Se acabó la espera y el Mundial 2026 comenzará a jugarse el jueves 11 de junio.

El partido inaugural será entre México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca, y se podrá ver en la señal principal del Canal RCN y en la App.

Además, habrá reacción en vivo de La Suplente en el canal de Youtube de Deportes RCN y se transmitirán los primeros 10 minutos del partido en el TikTok y el Youtube del Canal RCN.

La transmisión de este partido inaugural será desde las 12:00 del día, mientras que el balón comenzará a rodar a las 2:00 de la tarde.

Pero, aparte del primer encuentro de uno de los anfitriones, el Canal RCN también transmitirá en vivo y gratis otros partidos de la primera semana. ¿Cuáles?

¡Estos son los partidos que podrá ver EN VIVO y GRATIS por el Canal RCN en la primera semana del Mundial 2026!

El viernes 12 de junio, desde las 6:30 de la tarde, usted podrá conectarse con la señal principal del Canal RCN y la App para disfrutar del partido entre Estados Unidos vs. Paraguay, que será a las 8:00 p.m.

Después, el sábado 13 de junio, se llevará a cabo uno de los primeros partidos que más promete. A partir de las 4:00 de la tarde, por la señal principal y la App del Canal RCN, usted podrá ser testigo de todas las emociones del enfrentamiento entre Brasil y Marruecos, que está programado para las 5:00 p.m.

Y, para el domingo 14 de junio, el Canal RCN, en su señal principal y su App, transmitirá el partido entre Países Bajos y Japón, que se jugará a las 3:00 de la tarde.

Asimismo, tenga en cuenta que los primeros 10 minutos de todos estos encuentros se podrán visualizar en el TikTok y el Youtube del Canal RCN.

¿Hasta cuándo se jugará el Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, a las 2:00 de la tarde, en el estadio East Rutherford de Nueva Jersey.

RELACIONADO Cuándo y dónde ver la inauguración del Mundial de Futbol 2026 EN VIVO

¿Cuáles selecciones llegarán hasta esa instancia? ¿Quién será el nuevo campeón?