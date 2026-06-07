Trump admite que habló con la FIFA por la expulsión de Balogun: video

Donald Trump confirmó este lunes 6 de julio que habló con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir la revisión de la tarjeta roja impuesta a Folarin Balogun. Sus declaraciones reavivaron la polémica antes del duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la expulsión de Folarin Balogun?

La controversia por la habilitación de Folarin Balogun sumó un nuevo capítulo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció públicamente que intervino para solicitar una revisión de la tarjeta roja que recibió el delantero estadounidense durante el partido frente a Bosnia y Herzegovina.

Trump explicó que sostuvo una conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aunque negó haber ejercido presión sobre el organismo.

En rueda de prensa un periodista le preguntó a Trump: "¿Puede hablar por teléfono con Gianni Infantino sobre la tarjeta roja?"

Trump: "Pues sí, lo hice. Hablé con Gianni, que es muy respetado y que ha organizado la Copa del Mundo más exitosa de la historia; dicen que superó a la anterior por cuatro veces. Vi la jugada; soy una persona a la que le encantan los deportes y fui buen atleta. Entiendo los deportes muy bien. Muy bien. Y aquello no fue falta. Ni siquiera fue una infracción. Eran dos tipos corriendo a toda velocidad que, por casualidad, chocaron entre sí. No es que uno pueda apoyar el pie deliberadamente sobre el de otra persona mientras corre; no, se trataba de dos grandes atletas que se enredaron, y el árbitro... bueno, su historial resulta un tanto sospechoso si lo investigas. No quiero decir eso porque no me gusta crear polémica, pero... es muy sospechoso. Y si quieres, puedo mostrarte sus antecedentes. Tomó una decisión que nadie podía creer. Incluso la gente del otro equipo decía: «Vaya, tuvimos suerte». Así son las cosas. Y resulta muy interesante".

También mencionó:

No puedo decirles qué hacer. Pero... no creo que él haya tomado la decisión; creo que fue un comité el que la tomó. Y tomaron la decisión correcta porque, en primer lugar, no fue falta. Además, uno quiere ver un partido con los mejores jugadores. ¿Cómo te sentirías si sacáramos a Messi —ya sabes, porque chocó con alguien— o a Ronaldo? Imagina que Ronaldo choca con alguien y le dicen: «Te vamos a sacar del partido».

Además de ello, mencionó:

Yo no le dije qué hacer, ni puedo decirle qué hacer, pero tomó la decisión correcta.

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La FIFA terminó habilitando al atacante para disputar el compromiso de octavos de final contra Bélgica, una determinación que abrió un intenso debate dentro y fuera del fútbol.

Él no hizo nada malo. Y es nuestro mejor jugador, o uno de los mejores; un jugador fundamental. Y le sacaron tarjeta roja. Yo no sabía qué significaba eso. No pensé que fuera algo grave, dij Trump.

Declaraciones de Trump aumentaron la polémica en el Mundial

Trump también lanzó cuestionamientos sobre el árbitro que expulsó a Balogun al señalar que su actuación le parecía "un poco sospechosa" e incluso sugirió investigar sus antecedentes.

Las declaraciones llegaron pocas horas después de que la Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) anunciara una apelación formal contra la habilitación del delantero, argumentando que la medida contradice el reglamento disciplinario de la Copa del Mundo.

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La polémica no tardó en extenderse por Europa. La UEFA expresó su "incredulidad" frente a la decisión y aseguró que suspender la sanción automática por una tarjeta roja pone en riesgo la credibilidad de la competencia y el principio de igualdad deportiva.

Por su parte, la federación belga confirmó que estudia todas las vías posibles para defender sus derechos como selección participante del Mundial 2026.

Con tres goles en el torneo, el delantero del Mónaco es una de las principales figuras del equipo estadounidense y su presencia frente a Bélgica podría ser determinante.

Mientras la pelota rueda en el Mundial 2026, la controversia sigue creciendo.