Santa Fe 0-1 Millonarios por Liga Betplay: reviva los mejores momentos del clásico

El Estadio Nemesio Camacho El Campín será testigo de un nuevo capítulo del clásico bogotano entre Independiente Santa Fe y Millonarios F.C., esta vez con un ingrediente adicional de alta tensión, la lucha directa por un cupo a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor.

En el marco de la Fecha 17, el choque que arranca a las 6:20 p.m. (hora colombiana) promete no solo la habitual rivalidad, sino una auténtica final anticipada para la clasificación a los grupos.

Millonarios y Santa Fe se juegan sus cartas

La situación en la tabla de posiciones es dramática para el conjunto 'Embajador'. Millonarios llega a esta jornada en la posición 14 con tan solo 18 puntos, producto de 5 victorias, 3 empates y 8 derrotas, con una diferencia de gol de -5.

Solo la victoria les permite mantener vivas sus escasas opciones de clasificar al grupo de los ocho. Un empate o una derrota significaría la eliminación anticipada, un golpe duro para una hinchada acostumbrada a pelear en las instancias finales.

Por su parte, Independiente Santa Fe respira con un poco más de calma, pero la victoria sigue siendo crucial para asegurar su presencia en los cuadrangulares sin depender de otros resultados. Los 'Cardenales' se encuentran en la octava posición con 21 puntos (5 victorias, 6 empates, 5 derrotas, diferencia de gol de +2), justo en el límite de la clasificación.

El equipo, que viene de ser el reciente campeón del fútbol colombiano, ha tenido un rendimiento más irregular en las últimas jornadas de Liga con cuatro partidos sin conocer la victoria, sumando dos empates (1-1 con Medellín y 0-0 con Boyacá Chicó) y una dura derrota (1-3 ante Llaneros).

