CANAL RCN
Deportes

Santa Fe 0-1 Millonarios por Liga Betplay: reviva los mejores momentos del clásico

Siga las emociones del duelo definitivo entre ambos elencos bogotanos.

Santa Fe vs. Millonarios
Foto: DIMAYOR

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
07:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Estadio Nemesio Camacho El Campín será testigo de un nuevo capítulo del clásico bogotano entre Independiente Santa Fe y Millonarios F.C., esta vez con un ingrediente adicional de alta tensión, la lucha directa por un cupo a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor.

Las bajas de Santa Fe para recibir a Millonarios en El Campín en un clásico de necesitados
RELACIONADO

Las bajas de Santa Fe para recibir a Millonarios en El Campín en un clásico de necesitados

En el marco de la Fecha 17, el choque que arranca a las 6:20 p.m. (hora colombiana) promete no solo la habitual rivalidad, sino una auténtica final anticipada para la clasificación a los grupos.

Millonarios y Santa Fe se juegan sus cartas

La situación en la tabla de posiciones es dramática para el conjunto 'Embajador'. Millonarios llega a esta jornada en la posición 14 con tan solo 18 puntos, producto de 5 victorias, 3 empates y 8 derrotas, con una diferencia de gol de -5.

Solo la victoria les permite mantener vivas sus escasas opciones de clasificar al grupo de los ocho. Un empate o una derrota significaría la eliminación anticipada, un golpe duro para una hinchada acostumbrada a pelear en las instancias finales.

Por su parte, Independiente Santa Fe respira con un poco más de calma, pero la victoria sigue siendo crucial para asegurar su presencia en los cuadrangulares sin depender de otros resultados. Los 'Cardenales' se encuentran en la octava posición con 21 puntos (5 victorias, 6 empates, 5 derrotas, diferencia de gol de +2), justo en el límite de la clasificación.

El equipo, que viene de ser el reciente campeón del fútbol colombiano, ha tenido un rendimiento más irregular en las últimas jornadas de Liga con cuatro partidos sin conocer la victoria, sumando dos empates (1-1 con Medellín y 0-0 con Boyacá Chicó) y una dura derrota (1-3 ante Llaneros).

Así está la tabla de posiciones de la Liga Betplay

  1. Bucaramanga - 34 puntos.
  2. Medellín - 31 puntos.
  3. Junior - 31 puntos.
  4. Fortaleza - 31 puntos
  5. Tolima - 29 puntos.
  6. Atl. Nacional - 28 puntos.
  7. Llaneros - 25 puntos.
  8. Águilas D - 24 puntos.
  9. América - 23 puntos.
  10. Alianza - 23 puntos.
  11. Santa Fe - 22 puntos.
  12. Cali - 20 puntos.
  13. Once Caldas - 19 puntos.
  14. Millonarios - 18 puntos.
  15. Magdalena -18 puntos.
  16. Pereira - 18 puntos.
  17. Envigado - 16 puntos.
  18. Boyacá Chicó - 16 puntos.
  19. Pasto - 13 puntos.
  20. Equidad - 11 puntos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Selección Colombia Femenina ya tiene rival en octavos de final del Mundial Sub17: fecha y hora

Luis Díaz

¡Más caderas 'rotas'! VIDEO de las jugadotas que hizo Luis Díaz vs. Mönchengladbach y están maravillando a toda Alemania

Selección Colombia Femenina

¡La Selección Colombia venció a Corea del Sur y está en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17! Vea el GOLAZO

Otras Noticias

Yina Calderón

¡Es oficial! Yina Calderón dejó Colombia y desató revuelo en su nuevo destino

La creadora de contenido llegó a un nuevo país y generó controversia por sus fuertes declaraciones, ¿qué dijo?

Registraduría Nacional de Colombia

ABC: Esto es todo lo que debería saber sobre las elecciones del domingo 26 de octubre

Los ciudadanos podrán escoger un precandidato por el Pacto Histórico y sus favoritos a las listas de Cámara y Senado.

Artistas

Murió icónica y reconocida actriz de Hollywood a los 100 años: esto se sabe

Educación

Oficializan fecha en la que colegios públicos saldrán a vacaciones a fin de año

Enfermedades

¿Qué hacer si se consume alcohol adulterado, según los consejos de expertos?