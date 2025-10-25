CANAL RCN
Deportes

Las bajas de Santa Fe para recibir a Millonarios en El Campín en un clásico de necesitados

Santa Fe enfrenta a Millonarios con bajas importantes. Conoce los convocados, regresos y lo que está en juego en el clásico capitalino.

Foto: Santa Fe

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
08:53 a. m.
El clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios FC promete ser uno de los partidos más intensos de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025.

El duelo se disputará este sábado 25 de octubre en el estadio El Campín, desde las 6:20 p.m., con dos equipos obligados a ganar para seguir soñando con la clasificación.

Por el momento, Santa Fe se mantiene en la octava posición con 22 puntos y una diferencia de gol de +2, mientras que Millonarios ocupa el puesto 15 con 18 unidades, lo que lo deja en una situación crítica.

Bajas confirmadas en Santa Fe para el clásico

El técnico Francisco López no podrá contar con varios jugadores clave por lesión o suspensión. Entre las bajas confirmadas están Elvis Perlaza, Omar Fernández, Yílmar Velásquez y Ramírez Pisciotti.

Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a reacomodar la nómina y buscar variantes en el mediocampo y la defensa, especialmente pensando en el poder ofensivo de Millonarios, que llega necesitado pero motivado.

Regresa Mosquera Marmolejo y Santa Fe busca asegurar el octavo lugar

La buena noticia para los hinchas rojos es el regreso del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien vuelve tras perderse los últimos dos compromisos por lesión. En su lugar estuvo Weimar Asprilla.

El clásico se perfila como un duelo de necesitados en el que Santa Fe buscará defender su posición dentro de los ocho y Millonarios intentará revivir sus esperanzas. El estadio estará vestido de rojo, pues Santa Fe oficia como local.

