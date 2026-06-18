🔴EN VIVO🔴 República Checa vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026: siga aquí el partido en directo
Conéctese con las emociones del partido que abre la jornada de este 18 de junio.
Noticias RCN
09:00 a. m.
República Checa y Sudáfrica volverán a tener actividad este 18 de junio en el Mundial 2026.
En el Estadio de Atlanta, apto para 71.000 espectadores, los checos y los sudafricanos disputarán su partido correspondiente a la segunda fecha del grupo A.
En su debut, República Checa perdió 2-1 vs. Corea del Sur, mientras que Sudáfrica, en el partido inaugural, cayó 2-0 con México, una de las selecciones anfitrionas.
¿A qué hora se jugará el partido entre República Checa vs. Corea del Sur?
El encuentro entre República Checa y Corea del Sur abrirá la jornada mundialista de este jueves 18 de junio.
De acuerdo con la programación, el balón comenzará a rodar a partir de las 11:00 de la mañana (hora de Colombia).
Además, el partido se podrá visualizar en las señales de DSports, DGO y Paramount.
Así está el grupo A del Mundial 2026, con la presencia de República Checa y Sudáfrica
Por el momento, tras la primera fecha jugada en el Mundial 2026, República Checa y Sudáfrica se encuentran en una posición incómoda.
El panorama está así:
- México: 3 puntos (+2).
- Corea del Sur: 3 puntos (+1).
- República Checa: 0 puntos (-1).
- Sudáfrica: 0 puntos (-2).
Es así como ambas selecciones tendrán que salir a buscar la victoria para mantener vivas las esperanzas de luchar por el segundo lugar en la última fecha.
¿Cuándo jugarán República Checa y Sudáfrica su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026?
República Checa y Sudáfrica tendrán actividad nuevamente hasta el miércoles 24 de junio.
Los checos, en el Estadio Ciudad de México y a partir de las 8:00 de la noche, enfrentarán a la selección anfitriona que hace parte de su grupo.
Por su parte, Sudáfrica, a la misma hora, pero en el Estadio Monterrey, se medirá vs. Corea del Sur.