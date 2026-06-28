¡Prográmese! Así se jugarán los dieciseisavos del Mundial, con la presencia de Colombia: fechas, horas y canales
Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 iniciarán a jugarse este domingo 28 de junio.
Nicolás Forero
08:38 a. m.
Tras el fin de la fase de grupos del Mundial 2026, este domingo 28 de junio comenzarán a disputarse los dieciseisavos de final.
En total, se jugarán 16 partidos en esta fase y, a excepción de Uruguay, todas las selecciones de CONMEBOL continúan vivas en la competencia.
¿Cuáles son las fechas y las horas de cada uno de los encuentros de dieciseisavos? ¡Descubra los detalles aquí en Noticias RCN y agéndese desde ya!
Estas son las fechas, las horas y los canales en los que se transmitirán los dieciseisavos de final del Mundial 2026
El calendario de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 quedó diseñado de la siguiente manera:
Domingo 28 de junio de 2026:
- Sudáfrica vs. Canadá, en el Estadio Los Ángeles, a las 2:00 de la tarde. Transmite DSPORTS y La FM.
Lunes 29 de junio de 2026:
- Brasil vs. Japón, en el Estadio Houston, a las 12.00 del día. Transmite el Canal RCN y La FM.
- Alemania vs. Paraguay, en el Estadio Boston, a las 3:30 de la tarde. Transmite el Canal RCN y La FM.
- Países Bajos vs. Marruecos, en el Estadio Monterrey, a las 8:00 de la noche. Transmite DSports y La FM.
Martes 30 de junio de 2026:
- Costa de Marfil vs. Noruega, en el Estadio Dallas, a las 12:00 del día. Transmite DSports y La FM.
- Francia vs. Suecia, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, a las 4:00 de la tarde. Transmite el Canal RCN y La FM.
- México vs. Ecuador, en el Estadio Ciudad de México, a las 8:00 de la noche. Transmite DSports y La FM.
Miércoles 1 de julio de 2026:
- Inglaterra vs. República Democrática del Congo, en el Estadio Atlanta, a las 11:00 de la mañana. Transmite el Canal RCN y La FM.
- Bélgica vs. Senegal, en el Estadio Seattle, a las 3:00 de la tarde. Transmite DSports y La FM.
- Estados Unidos vs. Bosnia, en el Estadio Bahía de San Francisco, a las 7:00 de la noche. Transmite DSports y La FM.
Jueves 2 de junio de 2026:
- España vs. Austria, en el Estadio Los Ángeles, a las 2:00 de la tarde. Transmite el Canal RCN y La FM.
- Portugal vs. Croacia, en el Estadio Toronto, a las 6:00 de la tarde. Transmite el Canal RCN y La FM.
- Suiza vs. Argelia, en el Estadio BC Place Vancouver, a las 10:00 de la noche. Transmite DSports y La FM.
Viernes 3 de junio de 2026:
- Australia vs. Egipto, en el Estadio Dallas, a la 1:00 de la tarde. Transmite DSports y La FM.
- Argentina vs. Cabo Verde, en el Estadio Miami, a las 5:00 de la tarde. Transmite el Canal RCN y La FM.
- Colombia vs. Portugal, en el Estadio Kansas City, a las 8:30 de la noche. Transmite el Canal RCN y La FM.
¿Cuándo se disputarían los octavos de final del Mundial 2026?
Después de que finalicen los dieciseisavos de final, se jugará la nueva fase del Mundial entre el 4 y el 7 de julio.
Además, los cuartos de final se disputarán el 9 y el 10 de julio.