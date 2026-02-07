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Cristiano Ronaldo celebra: así fue la agónica clasificación de Portugal a octavos del Mundial

Portugal de Cristiano Ronaldo se clasificó a octavos de final, tras vencer a Croacia en un partido en el que sufrió bastante.

Cristiano Ronaldo
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 02 de 2026
08:11 p. m.
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Portugal sufrió, reaccionó en los minutos finales y terminó celebrando una clasificación épica a los octavos de final del Mundial 2026.

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La selección dirigida por Roberto Martínez derrotó 2-1 a Croacia este jueves en Toronto, en un partido lleno de emociones que tuvo como protagonistas a Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos y un polémico gol anulado en el tiempo de reposición.

Con este resultado, el conjunto luso avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará a España en uno de los cruces más atractivos del campeonato. En contraste, la derrota marcó el adiós mundialista de Luka Modric, quien disputó el que sería el último partido de su brillante carrera en una Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo lideró la remontada de Portugal

El compromiso comenzó con dos selecciones muy cautelosas, conscientes de que cualquier error podía significar la eliminación. Sin embargo, fue Croacia la que golpeó primero gracias a Ivan Perisic, quien abrió el marcador al minuto 53 y silenció a los aficionados portugueses.

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La reacción de Portugal no tardó en llegar. Cristiano Ronaldo asumió la responsabilidad desde el punto penal y, al minuto 68, convirtió el empate para mantener con vida a su selección en un momento de máxima presión.

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, apareció Gonçalo Ramos. El delantero conectó un cabezazo en el minuto 90+4 para firmar el 2-1 y desatar la celebración del equipo portugués.

Un gol anulado evitó el tiempo extra

Croacia no bajó los brazos y buscó el empate hasta el último instante. En el minuto 90+12 encontró el 2-2, un tanto que parecía llevar el partido a la prórroga. Sin embargo, tras la revisión de la jugada, el árbitro anuló la anotación por un polémico fuera de lugar.

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La decisión desató reclamos de los jugadores croatas, mientras Portugal celebraba una clasificación que llegó con sufrimiento hasta el pitazo final.

Ahora, el equipo de Cristiano Ronaldo tendrá un reto aún mayor frente a España, que viene de golear 3-0 a Austria. Será un duelo entre dos candidatos al título y una nueva oportunidad para que el capitán portugués siga escribiendo capítulos en la historia de los mundiales.

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