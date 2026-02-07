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Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 2 de julio de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 2 de julio de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 18 de junio de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
09:49 p. m.
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La suerte volvió a rodar este jueves 2 de julio con una nueva edición de las loterías de Bogotá y Quindío, dos de los sorteos más esperados por miles de colombianos cada semana.

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Como es habitual, los jugadores estuvieron atentos al anuncio de los números ganadores con la esperanza de llevarse alguno de los premios mayores o de los diferentes secos que entregan estas tradicionales loterías.

Si compró un billete para el sorteo de este jueves, a continuación puede consultar los resultados y verificar si la fortuna estuvo de su lado. Recuerde revisar también la serie de su billete para confirmar si obtuvo algún premio.

Lotería de Bogotá: número ganador del 2 de julio de 2026

Estos fueron los resultados del último sorteo de la Lotería de Bogotá, realizado el jueves 2 de julio de 2026:

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  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

La Lotería de Bogotá se juega todos los jueves en la noche y ofrece uno de los premios mayores más altos del país, además de múltiples premios secos para los apostadores.

Resultado de la Lotería del Quindío del 2 de julio de 2026

La Lotería del Quindío también celebró un nuevo sorteo este jueves. Estos son los datos del premio mayor:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

Este tradicional sorteo se realiza cada jueves bajo la supervisión de las autoridades competentes y entrega un atractivo plan de premios para quienes adquieren su billete.

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Si su número no apareció entre los ganadores, recuerde que la próxima semana habrá una nueva oportunidad para probar suerte.

Además de las loterías de Bogotá y Quindío, durante la semana también se realizan sorteos como Boyacá, Manizales, Meta, Valle, Cruz Roja y Cundinamarca, así como diferentes juegos de chance en todo el país.

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