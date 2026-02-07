Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 2 de julio de 2026

La suerte volvió a rodar este jueves 2 de julio con una nueva edición de las loterías de Bogotá y Quindío, dos de los sorteos más esperados por miles de colombianos cada semana.

Como es habitual, los jugadores estuvieron atentos al anuncio de los números ganadores con la esperanza de llevarse alguno de los premios mayores o de los diferentes secos que entregan estas tradicionales loterías.

Si compró un billete para el sorteo de este jueves, a continuación puede consultar los resultados y verificar si la fortuna estuvo de su lado. Recuerde revisar también la serie de su billete para confirmar si obtuvo algún premio.

Lotería de Bogotá: número ganador del 2 de julio de 2026

Estos fueron los resultados del último sorteo de la Lotería de Bogotá, realizado el jueves 2 de julio de 2026:

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de junio de 2026

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

La Lotería de Bogotá se juega todos los jueves en la noche y ofrece uno de los premios mayores más altos del país, además de múltiples premios secos para los apostadores.

Resultado de la Lotería del Quindío del 2 de julio de 2026

La Lotería del Quindío también celebró un nuevo sorteo este jueves. Estos son los datos del premio mayor:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Este tradicional sorteo se realiza cada jueves bajo la supervisión de las autoridades competentes y entrega un atractivo plan de premios para quienes adquieren su billete.

Si su número no apareció entre los ganadores, recuerde que la próxima semana habrá una nueva oportunidad para probar suerte.

Además de las loterías de Bogotá y Quindío, durante la semana también se realizan sorteos como Boyacá, Manizales, Meta, Valle, Cruz Roja y Cundinamarca, así como diferentes juegos de chance en todo el país.