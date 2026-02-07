¡Gol de Cristiano Ronaldo! Portugal le empata a Croacia y sigue con vida en el Mundial

Cristiano Ronaldo apareció cuando más lo necesitaba Portugal. El capitán convirtió de penal al minuto 67 para poner el 1-1 frente a Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y mantener con vida a su selección.

Portugal volvió a creer gracias a su máxima figura. En el minuto 67, Cristiano Ronaldo transformó un penalti en gol para igualar el marcador 1-1 frente a Croacia, en un intenso duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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El delantero portugués ejecutó el cobro con seguridad, engañó al arquero croata, le cobró a la mitad y desató la euforia tanto en el estadio como entre millones de aficionados que seguían el encuentro alrededor del mundo.

¿Qué logró Cristiano Ronaldo con este gol?

El tanto cambió por completo el desarrollo del partido y le devolvió el impulso a Portugal, que busca el boleto a los octavos de final en un compromiso cargado de tensión.

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial. El capitán de Portugal marcó al minuto 67 el gol del empate 1-1 frente a Croacia, en el duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y mantuvo con vida a su selección en un partido de máxima tensión.

No fue un tanto cualquiera. Además de devolver la esperanza a Portugal, Cristiano consiguió su primer gol en una ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo, una estadística que lo había acompañado durante sus cinco participaciones mundialistas anteriores.

El delantero portugués asumió la responsabilidad en un momento de máxima presión y respondió con la jerarquía que ha marcado toda su carrera. Su anotación no solo igualó el marcador, sino que también le permitió derribar una de las pocas barreras que aún tenía pendientes en el torneo más importante del fútbol.

¿Por qué este gol es histórico para Portugal?

Después de más de dos décadas compitiendo en la élite, Cristiano Ronaldo volvió a escribir una página histórica con la camiseta portuguesa. Su estreno goleador en una fase de mata-mata llega cuando el equipo más lo necesitaba y confirma su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

A lo largo de su carrera, el portugués había brillado en fases de grupos y había construido un legado repleto de récords con su selección. Sin embargo, el gol en una serie de eliminación directa del Mundial era una deuda pendiente que finalmente saldó en la edición de 2026.

El empate cambió por completo el desarrollo del compromiso. Portugal ganó confianza tras la aparición de su capitán, mientras Croacia sintió el impacto de una igualdad que llegó cuando parecía tener el control del partido.

Con el marcador 1-1, el encuentro entró en un tramo definitivo en el que cualquier error puede definir al clasificado a los octavos de final. La experiencia de Cristiano Ronaldo volvió a convertirse en el principal impulso de una selección portuguesa que se niega a despedirse del Mundial.

Ahora, todo queda abierto en un cierre de infarto, con dos selecciones que buscarán el boleto a la siguiente ronda en uno de los partidos más emocionantes de los dieciseisavos de final.